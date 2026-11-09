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МВД предупредило о мошенничестве с квитанциями от имени ГИБДД
МВД предупредило о мошенничестве с квитанциями от имени ГИБДД - 09.11.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенничестве с квитанциями от имени ГИБДД
Мошенники в РФ рассылают поддельные квитанции от имени Госавтоинспекции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, предупреждает МВД России. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T04:08+0300
2026-11-09T04:08+0300
2026-11-09T04:08+0300
общество
финансы
мвд
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в РФ рассылают поддельные квитанции от имени Госавтоинспекции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, предупреждает МВД России.
"Зафиксированы случаи мошеннических действий по рассылке якобы от имени Госавтоинспекции квитанций для уплаты наложенных штрафов за правонарушения в области дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме", - говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление по делу об административном правонарушении с описанием факта нарушения правил дорожного движения и назначением административного наказания в виде штрафа.
Как уточняется в материалах, на обороте листа указана фотография машины и бланк-квитанция с банковскими реквизитами, однако в графе "получатель" вместо Управления федерального казначейства дается номер счета одной из электронных платежных систем.
В МВД подчеркнули, что штрафы, оформленные сотрудниками ГИБДД, оплачиваются только по реквизитам УФК и не могут быть переведены через электронные платежные системы.
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общество , финансы, мвд
МВД предупредило о мошенничестве с квитанциями от имени ГИБДД
МВД: мошенники рассылают поддельные квитанции от имени ГИБДД для оплаты штрафов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в РФ рассылают поддельные квитанции от имени Госавтоинспекции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, предупреждает МВД России.
"Зафиксированы случаи мошеннических действий по рассылке якобы от имени Госавтоинспекции квитанций для уплаты наложенных штрафов за правонарушения в области дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме", - говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в котором находится постановление по делу об административном правонарушении с описанием факта нарушения правил дорожного движения и назначением административного наказания в виде штрафа.
Как уточняется в материалах, на обороте листа указана фотография машины и бланк-квитанция с банковскими реквизитами, однако в графе "получатель" вместо Управления федерального казначейства дается номер счета одной из электронных платежных систем.
В МВД подчеркнули, что штрафы, оформленные сотрудниками ГИБДД, оплачиваются только по реквизитам УФК и не могут быть переведены через электронные платежные системы.