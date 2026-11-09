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Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина

Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ

Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина

Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:54+0300

2026-11-09T11:54+0300

2026-11-09T11:56+0300

экономика

финансы

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эльвира набиуллина

банк россии

госдума

ключевая ставка

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, ключевая ставка