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Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:54+0300
2026-11-09T11:54+0300
2026-11-09T11:56+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
ключевая ставка
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, ключевая ставка
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, ключевая ставка
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина заявила, что пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.