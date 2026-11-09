Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261109/nabiullina-875022250.html
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина - 09.11.2026, ПРАЙМ
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:54+0300
2026-11-09T11:56+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
ключевая ставка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875022250.jpg?1794214598
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, ключевая ставка
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, ключевая ставка
11:54 09.11.2026 (обновлено: 11:56 09.11.2026)
 
Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина заявила, что пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к росту процентных ставок в экономике и цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ожидает 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5% и на 2028 год - до 9-10% вместо 8-9%.
 
ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдумаключевая ставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала