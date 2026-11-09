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Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России

Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России - 09.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России

Дефицит кадров в России несколько смягчился, но нет предпосылок, чтобы он исчез полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:58+0300

2026-11-09T11:58+0300

2026-11-09T11:58+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

кадры

работа

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России несколько смягчился, но нет предпосылок, чтобы он исчез полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Дефицит кадров несколько смягчился…, но нет предпосылок для того, чтобы он полностью исчез в обозримом будущем", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, кадры, работа