https://1prime.ru/20261109/nabiullina-875022695.html
Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России
Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России
Дефицит кадров в России несколько смягчился, но нет предпосылок, чтобы он исчез полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:58+0300
2026-11-09T11:58+0300
2026-11-09T11:58+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
кадры
работа
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Дефицит кадров в России несколько смягчился, но нет предпосылок, чтобы он исчез полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Дефицит кадров несколько смягчился…, но нет предпосылок для того, чтобы он полностью исчез в обозримом будущем", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, кадры, работа
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, Кадры, РАБОТА
Набиуллина оценила ситуацию с дефицитом кадров в России
Набиуллина: дефицит кадров в России несколько смягчился, но не исчез полностью