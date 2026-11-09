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Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики

Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики - 09.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики

Признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:07+0300

2026-11-09T12:07+0300

2026-11-09T12:07+0300

россия

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. По ее словам, в середине осени появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста экономики, рост происходит в том числе с опорой на банковское финансирование.

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россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума