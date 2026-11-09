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Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики
Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики
Признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:07+0300
2026-11-09T12:07+0300
2026-11-09T12:07+0300
россия
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
По ее словам, в середине осени появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста экономики, рост происходит в том числе с опорой на банковское финансирование.
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россия, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
Набиуллина заявила о сдержанном росте российской экономики
Набиуллина: признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Признаков переохлаждения российской экономики сейчас нет, напротив, можно говорить о ее сдержанном росте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов по подготовке к рассмотрению Госдумой Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
По ее словам, в середине осени появляется все больше признаков возобновления сдержанного роста экономики, рост происходит в том числе с опорой на банковское финансирование.