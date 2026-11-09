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Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:25+0300
2026-11-09T12:25+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023484.jpg?1794216346
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным людям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. "Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – подчеркнула она. На эту же задачу, по словам главы ЦБ, работает и бюджетная политика, которую проводит правительство.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
12:25 09.11.2026
 
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом

Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом из всех возможных

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным людям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
"Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – подчеркнула она.
На эту же задачу, по словам главы ЦБ, работает и бюджетная политика, которую проводит правительство.
 
ФинансыЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдума
 
 
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