https://1prime.ru/20261109/nabiullina-875023484.html

Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом

Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом - 09.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом

Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:25+0300

2026-11-09T12:25+0300

2026-11-09T12:25+0300

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным людям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. "Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – подчеркнула она. На эту же задачу, по словам главы ЦБ, работает и бюджетная политика, которую проводит правительство.

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финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума