https://1prime.ru/20261109/nabiullina-875023484.html
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:25+0300
2026-11-09T12:25+0300
2026-11-09T12:25+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023484.jpg?1794216346
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным людям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
"Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – подчеркнула она.
На эту же задачу, по словам главы ЦБ, работает и бюджетная политика, которую проводит правительство.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом из всех возможных
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Высокий рост цен является самым несправедливым налогом из всех возможных, поскольку рост потребительских цен в первую очередь бьет по самым малообеспеченным людям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
"Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции", – подчеркнула она.
На эту же задачу, по словам главы ЦБ, работает и бюджетная политика, которую проводит правительство.