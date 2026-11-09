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Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым
Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым - 09.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым
Период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) - необходимый этап на пути к низкой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:31+0300
2026-11-09T12:42+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875023781.jpg?1794217336
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) - необходимый этап на пути к низкой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Период жесткой денежно-кредитной политики, который мы сейчас проходим, - это необходимый этап на пути к низкой инфляции и на пути к умеренным ставкам", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. По словам главы ЦБ, здесь Россия не уникальна. "И этот путь надо пройти до конца. Особенно важно сейчас, когда мы больше не можем рассчитывать на финансирование из-за рубежа", - добавила она. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
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финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
12:31 09.11.2026 (обновлено: 12:42 09.11.2026)
 
Набиуллина назвала период жесткой денежно-кредитной политики необходимым

Набиуллина: период жесткой денежно-кредитной политики необходим на пути к низкой инфляции

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) - необходимый этап на пути к низкой инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Период жесткой денежно-кредитной политики, который мы сейчас проходим, - это необходимый этап на пути к низкой инфляции и на пути к умеренным ставкам", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
По словам главы ЦБ, здесь Россия не уникальна. "И этот путь надо пройти до конца. Особенно важно сейчас, когда мы больше не можем рассчитывать на финансирование из-за рубежа", - добавила она.
Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
 
ФинансыЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдума
 
 
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