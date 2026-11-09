https://1prime.ru/20261109/nabiullina-875024157.html

Набиуллина объяснила разницу между значениями ключевой ставки и инфляции

Набиуллина объяснила разницу между значениями ключевой ставки и инфляции - 09.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила разницу между значениями ключевой ставки и инфляции

Разрыв в 8-9 процентных пунктов между ключевой ставкой ЦБ РФ и инфляцией объясняется продолжительностью инфляционного давления и большой долей льготных... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:35+0300

2026-11-09T12:35+0300

2026-11-09T12:42+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Разрыв в 8-9 процентных пунктов между ключевой ставкой ЦБ РФ и инфляцией объясняется продолжительностью инфляционного давления и большой долей льготных кредитов, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, Набиуллина предложила начать обсуждение с вопроса председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова - о степени жесткости политики ЦБ, почему ключевая ставка ЦБ намного выше инфляции. Как отметила глава ЦБ, ключевая ставка - 14%, а устойчивую часть инфляции без временных разовых факторов ЦБ оценивает в 5-6%. "Разрыв существенный, 8-9 процентных пунктов. Депутаты подчеркивали, что в других странах это 1, 2, 3 процентных пункта и задают вопрос, не означает ли это чрезмерную жесткость денежно-кредитной политики. Это действительно принципиальный момент", - признала она. По ее словам, этот зазор в 8-9 процентных пунктов отражает два фактора, которые есть в России сейчас и которых нет во всех странах, с которыми сравнивают РФ, сказала Набиуллина. "Первый - это продолжительность инфляционного давления. Средняя инфляция с 2022 года, если взять среднюю, - 8,7%. Это достаточно высокие цифры. И то, что инфляция уже несколько лет выше цели, это ведет к тому, что инфляционные ожидания людей бизнеса закрепились на повышенном уровне. А высокие инфляционные ожидания требуют более жесткой денежно-кредитной политики", - объяснила Набиуллина. Пока люди ожидают, что цены будут расти двузначными темпами, то и ставки будут двузначными, хоть по депозитам, хоть по облигациям, пояснила она. "Если люди ожидают двузначную инфляцию, они смотрят, какие ставки по депозитам... Они не могут быть ниже этих ожиданий, потому что никто не готов будет сберегать и давать в долг на длительное время под ставку, которая не компенсирует потери от будущей инфляции", - продолжила она. "Второй фактор, который во многом отличает нас, это большая доля льготных кредитов. В других странах, с которыми нас обычно сравнивают, либо совсем нет льготных кредитов, либо их доли сильно меньше. Чем больше эта доля, тем дороже должен быть кредит для всех остальных", - отметила Набиуллина. Инфляция отражает баланс спроса и предложения, а Центральный банк влияет на спрос через кредит. Другой большой канал формирования спроса – бюджетные расходы, бюджетный дефицит, объяснила она. "И чем больше денег поступает в экономику по бюджетному каналу, тем меньше должно по кредитному каналу, иначе будет высокая инфляция, стремительный рост цен и на потребительские товары, и на те инвестиционные товары, которые бизнес стремится купить, используя в том числе и льготные кредиты", - сказала Набиуллина. А если большая доля кредита выбирается через льготные программы, то рыночная часть должна быть более ограниченной через высокие ставки, добавила Набиуллина. "Кредит всегда подстраивается под бюджет, тот объем приоритетных задач, который решает правительство. И мы это учитываем в своей политике по ставкам", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, госдума, банк россии, центральные банки