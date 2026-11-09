https://1prime.ru/20261109/nalogi-874943721.html

Эксперт объяснила, когда прайс-листы и отзывы клиентов заинтересуют ФНС

Эксперт объяснила, когда прайс-листы и отзывы клиентов заинтересуют ФНС - 09.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, когда прайс-листы и отзывы клиентов заинтересуют ФНС

Российские налоговики все чаще прибегают к помощи соцсетей и агрегаторов объявлений с предложением работы или услуг для мониторинга и контроля за... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T02:02+0300

2026-11-09T02:02+0300

2026-11-09T02:02+0300

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налоги

ип

самозанятые

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские налоговики все чаще прибегают к помощи соцсетей и агрегаторов объявлений с предложением работы или услуг для мониторинга и контроля за предпринимательской деятельностью без регистрации и уплаты налогов. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт по налоговой безопасности Эльза Перепелкина, для поиска таких исполнителей налоговикам не нужны сложные инструменты: достаточно анализа данных открытых площадок: прайс-листы, фотографии работ и отзывы клиентов могут стать поводом для начала проверки.При этом сам по себе пост с предложением услуг ничего не нарушает — объявление может остаться без отклика. "Для налоговых последствий важен не факт публикации, а факт получения дохода, который не был задекларирован", - говорит Перепелкина.По ее словам, показательна недавняя практика налоговых органов Тюмени, когда местным кондитерам, электрикам и другим "мастерам на час" начали массово приходить повестки из ФНС с требованием объяснить незадекларированную деятельность.Эксперт напомнила, что ответственность зависит от вида нарушения. За систематическую деятельность без регистрации ИП грозит штраф от 500 до 2000 рублей по статье 14.1 КоАП РФ. Если доход получен, но не задекларирован, налоговая доначислит НДФЛ, пени и штраф по статье 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%.За неподачу декларации 3-НДФЛ предусмотрен штраф по статье 119 НК РФ: 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей.При этом не каждому, кто оказывает услуги самостоятельно, нужно регистрировать ИП — иногда достаточно режима НПД (самозанятости). Поэтому сначала стоит оценить характер деятельности и понять, какая регистрация подходит для комфортного налогового режима.Доказать получение наличных сложнее — одной рекламы в соцсетях здесь недостаточно. В ход идут переписки с клиентами, расписки, акты выполненных работ и контрольные закупки, когда инспектор под видом покупателя заказывает услугу и фиксирует оплату. В таких случаях даже расчет наличными не защитит от претензий.Главный риск — считать, что небольшие суммы переводов или наличный расчет останутся незамеченными. Сегодня привлечение клиентов через интернет оставляет большой информационный след, которым налоговая пользуется все активнее. "Поэтому тем, кто продает товары и услуги онлайн, лучше выбрать удобный налоговый режим, что позволит работать легально и избежать штрафов, пеней и доначислений", - резюмирует Эльза Перепелкина.

https://1prime.ru/20261027/rossijane-874628371.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, россия, фнс россии, налоги, ип, самозанятые