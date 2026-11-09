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Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари
Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари - 09.11.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари
Национальный банк (центробанк) Грузии не планирует в ближайшие годы осуществлять массовый выпуск цифрового лари для широкого использования, заявила руководитель | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:26+0300
2026-11-09T13:26+0300
финансы
грузия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875027190.jpg?1794220009
ТБИЛИСИ, 9 ноя - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Грузии не планирует в ближайшие годы осуществлять массовый выпуск цифрового лари для широкого использования, заявила руководитель регулятора Натия Турнава. В середине октября парламент Грузии утвердил эксклюзивное право ЦБ реализовать различные пилотные проекты в направлении цифрового лари, тем самым создав правовую основу для его выпуска. "На данном этапе и в последующие годы Национальный банк Грузии не планирует массового выпуска и введения в оборот цифрового лари. В особенности не планируется широкое внедрение так называемого розничного цифрового лари, то есть цифрового лари, находящегося в распоряжении населения", - заявила Турнава на заседании комитета парламента по финансово-бюджетным вопросам. Отвечая на вопрос о том, может ли цифровой лари заменить наличные деньги, глава центробанка подчеркнула, что этого не произойдет. По ее словам, сохранение наличного лари гарантировано законом, который обеспечивает существование банкнот как материальной формы национальной валюты. Турнава пояснила, что регулятор получил законодательную возможность проводить тестирование цифровых технологий в ограниченных сферах, чтобы изучить потенциальные преимущества цифрового лари, связанные с ним риски и способы реагирования на возможные проблемы. По ее словам, аналогичные испытания проводят центральные банки других стран, стремясь не отставать от технологического развития и сохранить преимущества национальных валют.
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40
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финансы, грузия
Финансы, ГРУЗИЯ
13:26 09.11.2026
 
Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари

Нацбанк Грузии не планирует массовый выпуск цифрового лари в ближайшие годы

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ТБИЛИСИ, 9 ноя - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Грузии не планирует в ближайшие годы осуществлять массовый выпуск цифрового лари для широкого использования, заявила руководитель регулятора Натия Турнава.
В середине октября парламент Грузии утвердил эксклюзивное право ЦБ реализовать различные пилотные проекты в направлении цифрового лари, тем самым создав правовую основу для его выпуска.
"На данном этапе и в последующие годы Национальный банк Грузии не планирует массового выпуска и введения в оборот цифрового лари. В особенности не планируется широкое внедрение так называемого розничного цифрового лари, то есть цифрового лари, находящегося в распоряжении населения", - заявила Турнава на заседании комитета парламента по финансово-бюджетным вопросам.
Отвечая на вопрос о том, может ли цифровой лари заменить наличные деньги, глава центробанка подчеркнула, что этого не произойдет. По ее словам, сохранение наличного лари гарантировано законом, который обеспечивает существование банкнот как материальной формы национальной валюты.
Турнава пояснила, что регулятор получил законодательную возможность проводить тестирование цифровых технологий в ограниченных сферах, чтобы изучить потенциальные преимущества цифрового лари, связанные с ним риски и способы реагирования на возможные проблемы.
По ее словам, аналогичные испытания проводят центральные банки других стран, стремясь не отставать от технологического развития и сохранить преимущества национальных валют.
 
ФинансыГРУЗИЯ
 
 
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