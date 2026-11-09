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Последняя короткая рабочая неделя в 2026 году пройдет в декабре

Последняя короткая рабочая неделя в 2026 году пройдет в декабре - 09.11.2026, ПРАЙМ

Последняя короткая рабочая неделя в 2026 году пройдет в декабре

Последняя короткая рабочая неделя в 2026 году пройдет в России в декабре, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T01:46+0300

2026-11-09T01:46+0300

2026-11-09T01:46+0300

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общество

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Последняя короткая рабочая неделя в 2026 году пройдет в России в декабре, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя в текущем году в декабре продлится всего три дня: с 28 по 30 декабря. Последний день месяца определен выходным в связи с его переносом с воскресенья, 4 января 2027 года . При этом в 2027 году в России будет семь коротких рабочих недель: в феврале (с 24-го по 26-е), марте (с 9-го по 12-е), мае (с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е), июне (с 15-го по 18-е), ноябре (с 1-го по 3-е) и декабре (с 27-го по 30-е), следует из производственного календаря.

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