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Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих" - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих"
Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих"
Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих" по подготовке к отправке войск на Украину, которые стартовали в Польше, заявили в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:15+0300
2026-11-09T22:15+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих" по подготовке к отправке войск на Украину, которые стартовали в Польше, заявили в министерстве обороны королевства. Ранее минобороны Польши сообщило, что около 2,8 тысячи военных стран "коалиции желающих" примут участие в учениях, которые пройдут в Польше, Франции и Турции с 9 по 22 ноября. Как сообщили в ведомстве, с понедельника Нидерланды наряду с 10 другими государствами принимают участие в многонациональных учениях в Польше под названием Koalicja ("Коалиция"). "Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска", - говорится в заявлении на сайте министерства обороны. Отмечается, что Военно-воздушные силы Нидерландов участвуют в учениях, задействовав истребители F-35 и вспомогательный персонал. Также министерство обороны Нидерландов обеспечивает специализированную поддержку и предоставляет штабных специалистов. Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что военный контингент, который так называемая коалиция желающих хочет направить на Украину, проведет учения в Польше в ноябре. Дискуссии о возможности отправки иностранных войск на Украину ведутся на Западе с весны 2024 года, когда эту тему впервые публично поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее ряд политиков ЕС подтвердили, что обсуждают формат "коалиции желающих" для реализации подобных задач. При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что прямое вмешательство западных армий в конфликт недопустимо. Как заявляли в Кремле, появление иностранных воинских контингентов на Украине сделает прямое столкновение России и НАТО неизбежным. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что любые западные войска на украинской территории будут считаться интервентами, а российские военные будут расценивать их как легитимные цели для поражения.
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общество , польша, нидерланды, украина, эммануэль макрон, владимир путин, ес, нато, f-35 lightning ii
Общество , ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС, НАТО, F-35 Lightning II
22:15 09.11.2026
 
Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих"

Нидерланды направили сотни военных на учения по подготовке к отправке войск на Украину

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды направили несколько сотен военных на учения "коалиции желающих" по подготовке к отправке войск на Украину, которые стартовали в Польше, заявили в министерстве обороны королевства.
Ранее минобороны Польши сообщило, что около 2,8 тысячи военных стран "коалиции желающих" примут участие в учениях, которые пройдут в Польше, Франции и Турции с 9 по 22 ноября.
Как сообщили в ведомстве, с понедельника Нидерланды наряду с 10 другими государствами принимают участие в многонациональных учениях в Польше под названием Koalicja ("Коалиция").
"Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска", - говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
Отмечается, что Военно-воздушные силы Нидерландов участвуют в учениях, задействовав истребители F-35 и вспомогательный персонал. Также министерство обороны Нидерландов обеспечивает специализированную поддержку и предоставляет штабных специалистов.
Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что военный контингент, который так называемая коалиция желающих хочет направить на Украину, проведет учения в Польше в ноябре.
Дискуссии о возможности отправки иностранных войск на Украину ведутся на Западе с весны 2024 года, когда эту тему впервые публично поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее ряд политиков ЕС подтвердили, что обсуждают формат "коалиции желающих" для реализации подобных задач.
При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что прямое вмешательство западных армий в конфликт недопустимо. Как заявляли в Кремле, появление иностранных воинских контингентов на Украине сделает прямое столкновение России и НАТО неизбежным. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что любые западные войска на украинской территории будут считаться интервентами, а российские военные будут расценивать их как легитимные цели для поражения.
 
ОбществоПОЛЬШАНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАЭммануэль МакронВладимир ПутинЕСНАТОF-35 Lightning II
 
 
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