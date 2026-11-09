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Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона
Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона - 09.11.2026, ПРАЙМ
Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона
Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона, сообщило правительство РФ. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T20:14+0300
2026-11-09T20:14+0300
россия
красноярский край
александр новак
михаил котюков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875043985.jpg?1794244467
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона, сообщило правительство РФ. "Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. В рамках беседы стороны обсудили топливообеспечение региона. В частности, были проанализированы текущие запасы нефтепродуктов, загруженность автозаправочной инфраструктуры, динамика поставок топлива на территорию края", - говорится в сообщении. В рамках встречи были затронуты процесс реализации договоренностей между региональными властями и независимыми участниками рынка по насыщению топливом региона, а также принимаемые меры по пресечению нарушения антимонопольного законодательства в целях стабилизации ценовой ситуации. Кроме того, обсуждалось социально-экономическое развитие региона, реализация на его территории мер по улучшению инвестиционной привлекательности, а также повышению производительности труда в отраслях экономики Красноярского края.
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россия, красноярский край, александр новак, михаил котюков
РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Александр Новак, Михаил Котюков
20:14 09.11.2026
 
Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона

Новак и глава Красноярского края Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. В рамках беседы стороны обсудили топливообеспечение региона. В частности, были проанализированы текущие запасы нефтепродуктов, загруженность автозаправочной инфраструктуры, динамика поставок топлива на территорию края", - говорится в сообщении.
В рамках встречи были затронуты процесс реализации договоренностей между региональными властями и независимыми участниками рынка по насыщению топливом региона, а также принимаемые меры по пресечению нарушения антимонопольного законодательства в целях стабилизации ценовой ситуации.
Кроме того, обсуждалось социально-экономическое развитие региона, реализация на его территории мер по улучшению инвестиционной привлекательности, а также повышению производительности труда в отраслях экономики Красноярского края.
 
РОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙАлександр НовакМихаил Котюков
 
 
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