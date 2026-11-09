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Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона

Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона - 09.11.2026, ПРАЙМ

Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливообеспечение региона

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона, сообщило правительство РФ. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T20:14+0300

2026-11-09T20:14+0300

2026-11-09T20:14+0300

россия

красноярский край

александр новак

михаил котюков

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили вопросы топливообеспечения региона, сообщило правительство РФ. "Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. В рамках беседы стороны обсудили топливообеспечение региона. В частности, были проанализированы текущие запасы нефтепродуктов, загруженность автозаправочной инфраструктуры, динамика поставок топлива на территорию края", - говорится в сообщении. В рамках встречи были затронуты процесс реализации договоренностей между региональными властями и независимыми участниками рынка по насыщению топливом региона, а также принимаемые меры по пресечению нарушения антимонопольного законодательства в целях стабилизации ценовой ситуации. Кроме того, обсуждалось социально-экономическое развитие региона, реализация на его территории мер по улучшению инвестиционной привлекательности, а также повышению производительности труда в отраслях экономики Красноярского края.

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россия, красноярский край, александр новак, михаил котюков