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"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям

"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям - 09.11.2026, ПРАЙМ

"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям

Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для достижения технического лидерства и укрепления энергетической безопасности России, заявил... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T20:17+0300

2026-11-09T20:17+0300

2026-11-09T20:54+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для достижения технического лидерства и укрепления энергетической безопасности России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак провел заседание проектного комитета по нацпроекту с участием председателя комиссии государственного совета по направлению "Технологическое лидерство", губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, представителей Минэнерго, Минпромторга, Минфина, госкорпорации "Росатом". "Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" имеет стратегическое значение для достижения технологического лидерства и укрепления энергетической безопасности страны", - приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака. По словам вице-премьера, разработка российских решений по широкому кругу направлений работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) создает основу для устойчивого развития экономики и обеспечивает конкурентоспособность отечественных технологических решений. Новак подчеркнул важность того, чтобы результаты научных исследований и разработок своевременно внедрялись в производство и находили практическое применение. В ходе заседания Минэнерго, Минпромторг и "Росатом" представили итоги реализации ряда федеральных проектов в составе нацпроекта за третий квартал 2026 года, которые направлены в том числе на достижение технологического лидерства и разработку новых решений в атомной, солнечной и ветровой энергетике, нефтегазовой отрасли, производстве систем накопления энергии.

красноярский край

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россия, красноярский край, александр новак, михаил котюков, минпромторг, росатом, минфин