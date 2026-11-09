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"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям - 09.11.2026, ПРАЙМ
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"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям
"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям - 09.11.2026, ПРАЙМ
"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям
Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для достижения технического лидерства и укрепления энергетической безопасности России, заявил... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T20:17+0300
2026-11-09T20:54+0300
россия
красноярский край
александр новак
михаил котюков
минпромторг
росатом
минфин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для достижения технического лидерства и укрепления энергетической безопасности России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак провел заседание проектного комитета по нацпроекту с участием председателя комиссии государственного совета по направлению "Технологическое лидерство", губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, представителей Минэнерго, Минпромторга, Минфина, госкорпорации "Росатом". "Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" имеет стратегическое значение для достижения технологического лидерства и укрепления энергетической безопасности страны", - приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака. По словам вице-премьера, разработка российских решений по широкому кругу направлений работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) создает основу для устойчивого развития экономики и обеспечивает конкурентоспособность отечественных технологических решений. Новак подчеркнул важность того, чтобы результаты научных исследований и разработок своевременно внедрялись в производство и находили практическое применение. В ходе заседания Минэнерго, Минпромторг и "Росатом" представили итоги реализации ряда федеральных проектов в составе нацпроекта за третий квартал 2026 года, которые направлены в том числе на достижение технологического лидерства и разработку новых решений в атомной, солнечной и ветровой энергетике, нефтегазовой отрасли, производстве систем накопления энергии.
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россия, красноярский край, александр новак, михаил котюков, минпромторг, росатом, минфин
РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Александр Новак, Михаил Котюков, Минпромторг, Росатом, Минфин
20:17 09.11.2026 (обновлено: 20:54 09.11.2026)
 
"Имеет стратегическое значение": Новак о нацпроекте по атомным технологиям

Новак: нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для энергобезопасности

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" важен для достижения технического лидерства и укрепления энергетической безопасности России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак провел заседание проектного комитета по нацпроекту с участием председателя комиссии государственного совета по направлению "Технологическое лидерство", губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, представителей Минэнерго, Минпромторга, Минфина, госкорпорации "Росатом".
"Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" имеет стратегическое значение для достижения технологического лидерства и укрепления энергетической безопасности страны", - приводятся в сообщении правительства РФ слова Новака.
По словам вице-премьера, разработка российских решений по широкому кругу направлений работы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) создает основу для устойчивого развития экономики и обеспечивает конкурентоспособность отечественных технологических решений. Новак подчеркнул важность того, чтобы результаты научных исследований и разработок своевременно внедрялись в производство и находили практическое применение.
В ходе заседания Минэнерго, Минпромторг и "Росатом" представили итоги реализации ряда федеральных проектов в составе нацпроекта за третий квартал 2026 года, которые направлены в том числе на достижение технологического лидерства и разработку новых решений в атомной, солнечной и ветровой энергетике, нефтегазовой отрасли, производстве систем накопления энергии.
 
РОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙАлександр НовакМихаил КотюковМинпромторгРосатомМинфин
 
 
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