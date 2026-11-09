https://1prime.ru/20261109/oak-875009820.html

В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский

В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский - 09.11.2026, ПРАЙМ

В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский

Стоимость контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" составила | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T00:52+0300

2026-11-09T00:52+0300

2026-11-09T00:52+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

оак

пао "яковлев"

ssj-100

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стоимость контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" составила два миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости. Заказчиком работ выступает Минпромторг России, поставщиком определен ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). Срок исполнения контракта установлен на 20 декабря 2028 года. Работы будут выполнены в три этапа. "С целью продолжения эксплуатации летающего парка самолетов RRJ-95 при невозможности поддержания летной годности маршевой силовой установки (МСУ) на базе импортного двигателя SaM-146 необходимо выполнить работы по его замене на двигатель российского производства - ПД-8, что позволит продлить летную годность самолетов RRJ-95, находящихся в эксплуатации", - говорится в материалах к закупке. Представитель ОАК сообщил газете "Ведомости", что ремоторизация прошлых моделей самолетов "Суперджет" потребует доработки систем, которы связаны с двигателем. При этом, как ожидается, объем работ будет единым для всего парка таких самолетов. В конце октября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил журналистам, что финансирование опытно-конструкторских работ (ОКР) по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году. По его словам, ОАК совместно с лизинговыми компаниями и авиакомпаниями работают над определением требуемых объемов и сроков проведения работ по ремоторизации, а также возможных источников финансирования. В свою очередь, авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, минпромторг, оак, пао "яковлев", ssj-100