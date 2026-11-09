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В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский - 09.11.2026, ПРАЙМ
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В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский
В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский - 09.11.2026, ПРАЙМ
В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский
Стоимость контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" составила | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T00:52+0300
2026-11-09T00:52+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
оак
пао "яковлев"
ssj-100
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875009820.jpg?1794174753
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стоимость контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" составила два миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости. Заказчиком работ выступает Минпромторг России, поставщиком определен ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). Срок исполнения контракта установлен на 20 декабря 2028 года. Работы будут выполнены в три этапа. "С целью продолжения эксплуатации летающего парка самолетов RRJ-95 при невозможности поддержания летной годности маршевой силовой установки (МСУ) на базе импортного двигателя SaM-146 необходимо выполнить работы по его замене на двигатель российского производства - ПД-8, что позволит продлить летную годность самолетов RRJ-95, находящихся в эксплуатации", - говорится в материалах к закупке. Представитель ОАК сообщил газете "Ведомости", что ремоторизация прошлых моделей самолетов "Суперджет" потребует доработки систем, которы связаны с двигателем. При этом, как ожидается, объем работ будет единым для всего парка таких самолетов. В конце октября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил журналистам, что финансирование опытно-конструкторских работ (ОКР) по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году. По его словам, ОАК совместно с лизинговыми компаниями и авиакомпаниями работают над определением требуемых объемов и сроков проведения работ по ремоторизации, а также возможных источников финансирования. В свою очередь, авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, антон алиханов, минпромторг, оак, пао "яковлев", ssj-100
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ОАК, ПАО "Яковлев", SSJ-100
00:52 09.11.2026
 
В ОАК оценили стоимость замены французского двигателя на российский

ОАК закупит два миллиарда рублей на замену французского двигателя на российский ПД-8

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стоимость контракта на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замене французского двигателя на российский ПД-8 у прошлой модели "Суперджета" составила два миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости.
Заказчиком работ выступает Минпромторг России, поставщиком определен ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). Срок исполнения контракта установлен на 20 декабря 2028 года. Работы будут выполнены в три этапа.
"С целью продолжения эксплуатации летающего парка самолетов RRJ-95 при невозможности поддержания летной годности маршевой силовой установки (МСУ) на базе импортного двигателя SaM-146 необходимо выполнить работы по его замене на двигатель российского производства - ПД-8, что позволит продлить летную годность самолетов RRJ-95, находящихся в эксплуатации", - говорится в материалах к закупке.
Представитель ОАК сообщил газете "Ведомости", что ремоторизация прошлых моделей самолетов "Суперджет" потребует доработки систем, которы связаны с двигателем. При этом, как ожидается, объем работ будет единым для всего парка таких самолетов.
В конце октября текущего года глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил журналистам, что финансирование опытно-конструкторских работ (ОКР) по ремоторизации самолетов SSJ-100 начнется в 2026 году. По его словам, ОАК совместно с лизинговыми компаниями и авиакомпаниями работают над определением требуемых объемов и сроков проведения работ по ремоторизации, а также возможных источников финансирования.
В свою очередь, авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторгОАКПАО "Яковлев"SSJ-100
 
 
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