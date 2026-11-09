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Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" вырос в шесть раз
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" вырос в шесть раз - 09.11.2026, ПРАЙМ
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" вырос в шесть раз
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вырос в шесть раз за первое полугодие 2026 года и достиг 175,6 миллиарда рублей, | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:31+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вырос в шесть раз за первое полугодие 2026 года и достиг 175,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "На территории столичной ОЭЗ, где производителям оказывается мощная поддержка, за первые полгода 2026-го объем инвестиций резидентов вырос в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом и достиг 175,6 миллиарда рублей", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства Москвы. Он отметил, что общий объем вложений в проекты на площадке за все время составил 655,9 миллиарда рублей, из которых 606,3 миллиарда рублей - средства резидентов. В ОЭЗ "Технополис Москва" сегодня работает более 250 предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Компании получают доступ к современной инфраструктуре и всем необходимым условиям для создания новых производств. Статус резидента ОЭЗ имеет 131 компания. Он дает обширный пакет налоговых льгот и способствует активному привлечению инвестиций в наукоемкие отрасли. Средства резиденты вкладывают в возведение новых объектов, а также в модернизацию и расширение уже действующих мощностей.
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бизнес, россия, москва, оэз
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ОЭЗ
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" вырос в шесть раз
Инвестиции резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросли в шесть раз за первое полугодие
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вырос в шесть раз за первое полугодие 2026 года и достиг 175,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"На территории столичной ОЭЗ, где производителям оказывается мощная поддержка, за первые полгода 2026-го объем инвестиций резидентов вырос в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом и достиг 175,6 миллиарда рублей", - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что общий объем вложений в проекты на площадке за все время составил 655,9 миллиарда рублей, из которых 606,3 миллиарда рублей - средства резидентов.
В ОЭЗ "Технополис Москва" сегодня работает более 250 предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Компании получают доступ к современной инфраструктуре и всем необходимым условиям для создания новых производств. Статус резидента ОЭЗ имеет 131 компания. Он дает обширный пакет налоговых льгот и способствует активному привлечению инвестиций в наукоемкие отрасли. Средства резиденты вкладывают в возведение новых объектов, а также в модернизацию и расширение уже действующих мощностей.