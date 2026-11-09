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Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5% - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5%
Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5%
Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровска в январе-октябре 2026 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,28 | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:34+0300
2026-11-09T10:34+0300
бизнес
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровска в январе-октябре 2026 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,28 миллиона человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "За первые 10 месяцев года в международном аэропорту Хабаровск обслужили более 2,28 миллиона пассажиров, что на 5% превышает показатели прошлого года", – говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Наиболее значительный рост зафиксирован на международных направлениях, где пассажиропоток увеличился на 33% и составил около 335 тысяч человек. На внутренних рейсах обслужили порядка 1,95 миллиона пассажиров, что на 1% больше показателя за аналогичный период 2025 года, следует из сообщения. По данным аэропорта, за десять месяцев объем грузоперевозок также вырос - на 44% в годовом выражении, до более 25 тысяч тонн. Кроме того, всего с января по октябрь в аэропорту Хабаровска выполнено почти 21,5 тысячи взлетно-посадочных операций, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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бизнес, хабаровск
Бизнес, Хабаровск
10:34 09.11.2026
 
Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5%

Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в январе-октябре вырос на 5%

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ХАБАРОВСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровска в январе-октябре 2026 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,28 миллиона человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"За первые 10 месяцев года в международном аэропорту Хабаровск обслужили более 2,28 миллиона пассажиров, что на 5% превышает показатели прошлого года", – говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Наиболее значительный рост зафиксирован на международных направлениях, где пассажиропоток увеличился на 33% и составил около 335 тысяч человек. На внутренних рейсах обслужили порядка 1,95 миллиона пассажиров, что на 1% больше показателя за аналогичный период 2025 года, следует из сообщения.
По данным аэропорта, за десять месяцев объем грузоперевозок также вырос - на 44% в годовом выражении, до более 25 тысяч тонн.
Кроме того, всего с января по октябрь в аэропорту Хабаровска выполнено почти 21,5 тысячи взлетно-посадочных операций, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
БизнесХабаровск
 
 
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