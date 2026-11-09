https://1prime.ru/20261109/pepsico-875046670.html

PepsiCo сокращает тысячу рабочих мест, пишут СМИ

PepsiCo сокращает тысячу рабочих мест, пишут СМИ - 09.11.2026, ПРАЙМ

PepsiCo сокращает тысячу рабочих мест, пишут СМИ

Один из крупнейших производителей прохладительных напитков PepsiCo Inc. сокращает примерно 1 тысячу рабочих мест в подразделении производства продуктов питания... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T22:47+0300

2026-11-09T22:47+0300

2026-11-09T22:47+0300

бизнес

pepsico

wsj

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей прохладительных напитков PepsiCo Inc. сокращает примерно 1 тысячу рабочих мест в подразделении производства продуктов питания и напитков, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннее письмо гендиректора PepsiCo North America Рама Кришнана (Ram Krishnan). "PepsiCo сокращает около 1000 рабочих мест в своем подразделении по производству продуктов питания и напитков в рамках попытки вывести компанию из кризиса", - пишет издание. Производство данной продукции относится к североамериканскому бизнесу компании. Как сообщает WSJ со ссылкой на Кришнана, в течение следующей недели компания также внедрит изменения, направленные на оптимизацию операционной деятельности. "Мы упростим нашу деятельность, улучшив взаимодействие между командами, и укрепим необходимые нам компетенции. Наша цель - действовать быстрее, эффективнее управлять компанией и инвестировать в те возможности, которые будут стимулировать наш рост", - цитирует газета письмо главы подразделения PepsiCo по Северной Америке. Ранее в октябре PepsiCo понизила прогноз прибыли по итогам 2026 года, а также сообщила о слабой динамике своего бизнеса в Северной Америке, особенно в сфере производства напитков. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, pepsico, wsj