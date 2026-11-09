https://1prime.ru/20261109/peregovory-875023851.html

В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины

В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины

Переговоры без участия европейцев запланированы в Абу-Даби, в них примут участие Россия и Украина при посредничестве США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:32+0300

2026-11-09T12:32+0300

2026-11-09T12:32+0300

россия

абу-даби

украина

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Переговоры без участия европейцев запланированы в Абу-Даби, в них примут участие Россия и Украина при посредничестве США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации, но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах", - сказал Песков журналистам. Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября.

абу-даби

украина

сша

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россия, абу-даби, украина, сша, дмитрий песков