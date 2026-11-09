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В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины
В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины
Переговоры без участия европейцев запланированы в Абу-Даби, в них примут участие Россия и Украина при посредничестве США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:32+0300
2026-11-09T12:32+0300
2026-11-09T12:32+0300
россия
абу-даби
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Переговоры без участия европейцев запланированы в Абу-Даби, в них примут участие Россия и Украина при посредничестве США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации, но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах", - сказал Песков журналистам. Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября.
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россия, абу-даби, украина, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, Абу-Даби, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков
В Кремле раскрыли подробности готовящихся переговоров России и Украины
Песков: переговоры России, Украины и США в Абу-Даби запланированы без участия европейцев
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Переговоры без участия европейцев запланированы в Абу-Даби, в них примут участие Россия и Украина при посредничестве США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни - это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации, но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах", - сказал Песков журналистам.
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября.