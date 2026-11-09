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Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина - 09.11.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Россия, США и Китай обмениваются мнениями о повестке возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, сообщил... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:36+0300
2026-11-09T12:39+0300
россия
мировая экономика
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дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
атэс
си цзиньпин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия, США и Китай обмениваются мнениями о повестке возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время беседы с журналистами Песков отметил, что страны обмениваются мнениями о повестке возможной встречи лидеров на АТЭС."Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересной, действительно. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее Песков сообщил, что Россия, Китай и США ведут работу по организации встречи лидеров на саммите АТЭС, который пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
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россия, мировая экономика, китай, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, атэс, си цзиньпин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, АТЭС, Си Цзиньпин
12:36 09.11.2026 (обновлено: 12:39 09.11.2026)
 
Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков: темы на возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина могут быть самыми разными

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия, США и Китай обмениваются мнениями о повестке возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время беседы с журналистами Песков отметил, что страны обмениваются мнениями о повестке возможной встречи лидеров на АТЭС.
"Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересной, действительно. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков сообщил, что Россия, Китай и США ведут работу по организации встречи лидеров на саммите АТЭС, который пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампАТЭССи Цзиньпин
 
 
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