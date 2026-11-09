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Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola
Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola - 09.11.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обращении алтайской компании "Бочкари" с просьбой передать во временное управление... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:14+0300
2026-11-09T13:14+0300
2026-11-09T13:14+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
coca-cola
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обращении алтайской компании "Бочкари" с просьбой передать во временное управление российские активы американской компании Coca-Cola.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola. Журналисты спросили Пескова, будет ли данная просьба удовлетворена.
"Мне неизвестно, было ли такое обращение, но даже если оно было, то мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем", - ответил пресс-секретарь президента РФ.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, coca-cola
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Coca-Cola
Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola
Песков не знает об обращении "Бочкари" передать российские активы Coca-Cola
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обращении алтайской компании "Бочкари" с просьбой передать во временное управление российские активы американской компании Coca-Cola.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola. Журналисты спросили Пескова, будет ли данная просьба удовлетворена.
"Мне неизвестно, было ли такое обращение, но даже если оно было, то мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем", - ответил пресс-секретарь президента РФ.