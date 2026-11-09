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Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola

Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola - 09.11.2026, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о просьбе "Бочкари" передать активы Coca-Cola

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обращении алтайской компании "Бочкари" с просьбой передать во временное управление... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:14+0300

2026-11-09T13:14+0300

2026-11-09T13:14+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

coca-cola

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об обращении алтайской компании "Бочкари" с просьбой передать во временное управление российские активы американской компании Coca-Cola. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать ему во временное управление российские активы компании Coca-Cola. Журналисты спросили Пескова, будет ли данная просьба удовлетворена. "Мне неизвестно, было ли такое обращение, но даже если оно было, то мы никогда внутреннюю переписку, служебную переписку, рабочую переписку не комментируем", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дмитрий песков, владимир путин, coca-cola