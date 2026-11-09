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На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы

На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы - 09.11.2026, ПРАЙМ

На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы

Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:05+0300

2026-11-09T17:05+0300

2026-11-09T17:05+0300

россия

мировая экономика

украина

сша

абу-даби

дмитрий песков

стив уиткофф

владимир мединский

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах обсуждаться тема редкоземельных металлов в контексте урегулирования на Украине. Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщал, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В Кремле подтвердили участие российской делегации в переговорах. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

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россия, мировая экономика, украина, сша, абу-даби, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир мединский