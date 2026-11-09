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На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы - 09.11.2026, ПРАЙМ
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На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы
На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы - 09.11.2026, ПРАЙМ
На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы
Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:05+0300
2026-11-09T17:05+0300
россия
мировая экономика
украина
сша
абу-даби
дмитрий песков
стив уиткофф
владимир мединский
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах обсуждаться тема редкоземельных металлов в контексте урегулирования на Украине. Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщал, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В Кремле подтвердили участие российской делегации в переговорах. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
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россия, мировая экономика, украина, сша, абу-даби, дмитрий песков, стив уиткофф, владимир мединский
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Владимир Мединский
17:05 09.11.2026
 
На переговорах России, Украины и США не обсудят редкоземельные металлы

Песков: на переговорах России, Украины и США не будут обсуждать редкоземельные металлы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах обсуждаться тема редкоземельных металлов в контексте урегулирования на Украине.
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщал, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В Кремле подтвердили участие российской делегации в переговорах. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШААбу-ДабиДмитрий ПесковСтив УиткоффВладимир Мединский
 
 
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