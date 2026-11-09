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На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар

На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар - 09.11.2026, ПРАЙМ

На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар

Возгорание электрощита произошло на золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края, предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:49+0300

2026-11-09T11:49+0300

2026-11-09T11:49+0300

промышленность

россия

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Возгорание электрощита произошло на золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края, предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону. "В 14.25 (7.25 мск) 9 ноября в ГУМЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в п. Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, площадь уточняется", – говорится в сообщении. На место происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники, а также отделение пожарной части №65 в составе трех человек и одной единицы техники.

хабаровский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, хабаровский край