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На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар - 09.11.2026, ПРАЙМ
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На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар
На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар - 09.11.2026, ПРАЙМ
На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар
Возгорание электрощита произошло на золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края, предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:49+0300
2026-11-09T11:49+0300
промышленность
россия
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Возгорание электрощита произошло на золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края, предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону. "В 14.25 (7.25 мск) 9 ноября в ГУМЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в п. Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, площадь уточняется", – говорится в сообщении. На место происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники, а также отделение пожарной части №65 в составе трех человек и одной единицы техники.
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промышленность, россия, хабаровский край
Промышленность, РОССИЯ, Хабаровский край, Происшествия
11:49 09.11.2026
 
На золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошел пожар

ГУМЧС: на золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае произошло возгорание электрощита

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ХАБАРОВСК, 9 ноя – ПРАЙМ. Возгорание электрощита произошло на золотоизвлекательной фабрике в поселке Многовершинный Хабаровского края, предварительно, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону.
"В 14.25 (7.25 мск) 9 ноября в ГУМЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в п. Многовершинный на золотоизвлекательной фабрике произошло возгорание распределительного электрощита в надземном здании цеха, площадь уточняется", – говорится в сообщении.
На место происшествия направили два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники, а также отделение пожарной части №65 в составе трех человек и одной единицы техники.
 
ПроисшествияПромышленностьРОССИЯХабаровский край
 
 
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