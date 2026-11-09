https://1prime.ru/20261109/pravitelstvo-875035232.html
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов
Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:52+0300
2026-11-09T15:52+0300
2026-11-09T15:52+0300
финансы
россия
псковская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня уменьшим почти на 12,5 миллиарда рублей задолженность еще семи регионов. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская, Псковская области и Чукотский автономный округа", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр добавил, что за счет высвобожденных средств регионы получат возможность провести работы, предусмотренные в том числе мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
"Часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Программа списания двух третьих бюджетной задолженности будет продолжена", - подчеркнул глава правительства.
В целом, по словам Мишустина, механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом доказал свою эффективность. "С начала этого года вышли на уровень в год 300 миллиардов рублей", - указал он.
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финансы, россия, псковская область, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Михаил Мишустин
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов
Правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на 12,5 млрд руб
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня уменьшим почти на 12,5 миллиарда рублей задолженность еще семи регионов. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская, Псковская области и Чукотский автономный округа", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр добавил, что за счет высвобожденных средств регионы получат возможность провести работы, предусмотренные в том числе мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
"Часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Программа списания двух третьих бюджетной задолженности будет продолжена", - подчеркнул глава правительства.
В целом, по словам Мишустина, механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом доказал свою эффективность. "С начала этого года вышли на уровень в год 300 миллиардов рублей", - указал он.