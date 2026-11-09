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Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов
Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:52+0300
2026-11-09T15:52+0300
финансы
россия
псковская область
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875035232.jpg?1794228733
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня уменьшим почти на 12,5 миллиарда рублей задолженность еще семи регионов. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская, Псковская области и Чукотский автономный округа", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Премьер-министр добавил, что за счет высвобожденных средств регионы получат возможность провести работы, предусмотренные в том числе мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. "Часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Программа списания двух третьих бюджетной задолженности будет продолжена", - подчеркнул глава правительства. В целом, по словам Мишустина, механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом доказал свою эффективность. "С начала этого года вышли на уровень в год 300 миллиардов рублей", - указал он.
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финансы, россия, псковская область, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Михаил Мишустин
15:52 09.11.2026
 
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов

Правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на 12,5 млрд руб

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня уменьшим почти на 12,5 миллиарда рублей задолженность еще семи регионов. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская, Псковская области и Чукотский автономный округа", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр добавил, что за счет высвобожденных средств регионы получат возможность провести работы, предусмотренные в том числе мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
"Часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Программа списания двух третьих бюджетной задолженности будет продолжена", - подчеркнул глава правительства.
В целом, по словам Мишустина, механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом доказал свою эффективность. "С начала этого года вышли на уровень в год 300 миллиардов рублей", - указал он.
 
ФинансыРОССИЯПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬМихаил Мишустин
 
 
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