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Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов - 09.11.2026, ПРАЙМ

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам семи регионов

Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:52+0300

2026-11-09T15:52+0300

2026-11-09T15:52+0300

финансы

россия

псковская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам семи регионов на сумму более 12,5 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня уменьшим почти на 12,5 миллиарда рублей задолженность еще семи регионов. Это Республика Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская, Псковская области и Чукотский автономный округа", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Премьер-министр добавил, что за счет высвобожденных средств регионы получат возможность провести работы, предусмотренные в том числе мастер-планами городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. "Часть средств будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Программа списания двух третьих бюджетной задолженности будет продолжена", - подчеркнул глава правительства. В целом, по словам Мишустина, механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом доказал свою эффективность. "С начала этого года вышли на уровень в год 300 миллиардов рублей", - указал он.

псковская область

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финансы, россия, псковская область, михаил мишустин