https://1prime.ru/20261109/pravitelstvo-875035314.html
Правительство выделит средства на улучшение состояния водных объектов
Правительство выделит средства на улучшение состояния водных объектов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит средства на улучшение состояния водных объектов
Правительство РФ в 2026 году предусмотрело порядка 12 миллиардов рублей для улучшения состояния водных объектов, создания гидротехнических сооружений и... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:55+0300
2026-11-09T15:55+0300
2026-11-09T15:55+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875035314.jpg?1794228919
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году предусмотрело порядка 12 миллиардов рублей для улучшения состояния водных объектов, создания гидротехнических сооружений и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.
"Направляем свои усилия на улучшение состояния водных объектов, для чего реализуется профильный федеральный проект, включающий не только расчистку русел и рек, но и, что очень важно, создание специализированных гидротехнических сооружений, модернизацию коммунальной инфраструктуры. В текущем году на такие цели мы предусмотрели в федеральном бюджете около 12 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что президент отмечал необходимость уделять особое внимание защите водных ресурсов, обеспечивать гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, а также задачами экологии и сбережения природы.
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россия, михаил мишустин
Правительство выделит средства на улучшение состояния водных объектов
Мишустин: на улучшение состояния водных объектов в 2026 году предусмотрели 12 млрд рублей
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2026 году предусмотрело порядка 12 миллиардов рублей для улучшения состояния водных объектов, создания гидротехнических сооружений и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.
"Направляем свои усилия на улучшение состояния водных объектов, для чего реализуется профильный федеральный проект, включающий не только расчистку русел и рек, но и, что очень важно, создание специализированных гидротехнических сооружений, модернизацию коммунальной инфраструктуры. В текущем году на такие цели мы предусмотрели в федеральном бюджете около 12 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что президент отмечал необходимость уделять особое внимание защите водных ресурсов, обеспечивать гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, а также задачами экологии и сбережения природы.