https://1prime.ru/20261109/pravitelstvo-875035475.html

Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы

Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы - 09.11.2026, ПРАЙМ

Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы

Правительство РФ направит дополнительно почти 700 миллионов рублей Курганской области и Пермскому краю для ускорения строительства очистных комплексов, насосных | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:58+0300

2026-11-09T15:58+0300

2026-11-09T15:58+0300

россия

курганская область

пермский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно почти 700 миллионов рублей Курганской области и Пермскому краю для ускорения строительства очистных комплексов, насосных станций, реконструкции сетей водоотведения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами. "Сегодня дополнительно направим Курганской области и Пермскому краю почти 700 миллионов рублей, чтобы ускорить строительство очистных комплексов, оснастить их соответствующим современным оборудованием, возвести новые насосные станции, реконструировать сети водоотведения. По его словам, решение повысит мощность инженерных систем и создаст больше комфорта для жителей. От выполнения инфраструктурных проектов, которые улучшают экологическое состояние водных объектов, зависят условия проживания миллионов россиян и эффективное развитие территорий, заверил премьер-министр.

курганская область

пермский край

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россия, курганская область, пермский край, михаил мишустин