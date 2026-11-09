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Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы
Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы - 09.11.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы
Правительство РФ направит дополнительно почти 700 миллионов рублей Курганской области и Пермскому краю для ускорения строительства очистных комплексов, насосных | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:58+0300
2026-11-09T15:58+0300
россия
курганская область
пермский край
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875035475.jpg?1794229105
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно почти 700 миллионов рублей Курганской области и Пермскому краю для ускорения строительства очистных комплексов, насосных станций, реконструкции сетей водоотведения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами. "Сегодня дополнительно направим Курганской области и Пермскому краю почти 700 миллионов рублей, чтобы ускорить строительство очистных комплексов, оснастить их соответствующим современным оборудованием, возвести новые насосные станции, реконструировать сети водоотведения. По его словам, решение повысит мощность инженерных систем и создаст больше комфорта для жителей. От выполнения инфраструктурных проектов, которые улучшают экологическое состояние водных объектов, зависят условия проживания миллионов россиян и эффективное развитие территорий, заверил премьер-министр.
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россия, курганская область, пермский край, михаил мишустин
РОССИЯ, Курганская область, Пермский край, Михаил Мишустин
15:58 09.11.2026
 
Правительство направит 700 миллионов рублей на очистные комплексы

Мишустин: Курганской области и Пермскому краю выделят 700 млн рублей на очистные комплексы

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно почти 700 миллионов рублей Курганской области и Пермскому краю для ускорения строительства очистных комплексов, насосных станций, реконструкции сетей водоотведения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами.
"Сегодня дополнительно направим Курганской области и Пермскому краю почти 700 миллионов рублей, чтобы ускорить строительство очистных комплексов, оснастить их соответствующим современным оборудованием, возвести новые насосные станции, реконструировать сети водоотведения.
По его словам, решение повысит мощность инженерных систем и создаст больше комфорта для жителей. От выполнения инфраструктурных проектов, которые улучшают экологическое состояние водных объектов, зависят условия проживания миллионов россиян и эффективное развитие территорий, заверил премьер-министр.
 
РОССИЯКурганская областьПермский крайМихаил Мишустин
 
 
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