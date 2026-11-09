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Правительство направит более 6,5 млрд руб на развитие сельского туризма

Правительство направит более 6,5 млрд руб на развитие сельского туризма - 09.11.2026, ПРАЙМ

Правительство направит более 6,5 млрд руб на развитие сельского туризма

Правительство России в следующем году направит более 6,5 миллиарда рублей на развитие сельского туризма и поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:22+0300

2026-11-09T16:22+0300

2026-11-09T16:22+0300

бизнес

сельское хозяйство

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Правительство России в следующем году направит более 6,5 миллиарда рублей на развитие сельского туризма и поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он сообщил, что правительство подготовило корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства в части предоставления субсидий по двум направлениям – на расширение сельского туризма и на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса. "В федеральном бюджете на будущий год на эти цели предусмотрено свыше 6,5 миллиарда рублей", - отметил глава правительства. По словам Мишустина, регионы самостоятельно смогут определять, кому оказывать дополнительную помощь из своих бюджетов. "Это и фермеры, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, проекты по организации малой сельской пекарни. Или на гранты участникам специальной военной операции, готовым заниматься агробизнесом. Все они смогут направить финансирование от своего субъекта на частичное погашение кредитов", - перечислил премьер. Кроме того, по его словам, будет продолжена программа грантов на проекты ускоренного развития молочных ферм. Также снижается административная нагрузка на малый агробизнес при получении субсидии на приобретение оборудования стоимостью менее 3 миллионов рублей. Предпринимателям больше не потребуется подтверждение о включении такой техники в реестр промышленной продукции. "Для повышения эффективности целевого расходования средств уточнили также порядок расчета субсидии для получателей гранта "Агротуризм". Установили, как будут распределяться ресурсы между проектами, которые прошли конкурсный отбор", - добавил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, михаил мишустин