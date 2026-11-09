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В Китае стали популярными приложения против спонтанных покупок - 09.11.2026, ПРАЙМ
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В Китае стали популярными приложения против спонтанных покупок
В Китае стали популярными приложения против спонтанных покупок - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Китае стали популярными приложения против спонтанных покупок
Приложения против спонтанных покупок, включая мини-приложение "Все еще хочешь купить?", набирают популярность в Китае. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:53+0300
2026-11-09T10:53+0300
бизнес
технологии
китай
wechat
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Приложения против спонтанных покупок, включая мини-приложение "Все еще хочешь купить?", набирают популярность в Китае. Приложение "Все еще хочешь купить?" было выпущено в августе этого года. По словам разработчика под псевдонимом Цяньчэн, через полтора месяца после запуска число зарегистрированных пользователей приложения уже превышало 500 тысяч. Согласно данным местных СМИ, оно активно набирает популярность среди молодого поколения. Как выяснил корреспондент РИА Новости, идея приложения заключается в том, чтобы согласовывать покупки с близкими людьми и экономить деньги, избегая спонтанных и импульсивных покупок. В личном кабинете пользователю необходимо создать список товаров, которые он хочет приобрести, с указанием цен. После чего эти позиции надо согласовать. Для этого список товаров нужно отправить одному или нескольким людям, выбрать варианты и процент для "одобрения", а также установить срок принятия решения. Приложение предоставляет возможность отслеживать свой бюджет. Пользователь выделяет сумму, доступную на покупки, с которой также будут ознакомлены и люди, которые согласовывают товары. При одобрении стоимость позиции вычитается из виртуального бюджета. При отказе, сумма начисляется в сэкономленный бюджет. Как отмечают местные СМИ, перед началом распродаж по случаю Дня холостяка в Китае (11.11) на крупных платформах WeChat и Alipay появились десятки схожих мини-приложений, которые контролируют спонтанные покупки. А соответствующие хэштеги набирают десятки миллионов просмотров в социальных сетях.
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бизнес, технологии, китай, wechat
Бизнес, Технологии, КИТАЙ, WeChat
10:53 09.11.2026
 
В Китае стали популярными приложения против спонтанных покупок

Приложения против спонтанных покупок набирают популярность в Китае

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Приложения против спонтанных покупок, включая мини-приложение "Все еще хочешь купить?", набирают популярность в Китае.
Приложение "Все еще хочешь купить?" было выпущено в августе этого года. По словам разработчика под псевдонимом Цяньчэн, через полтора месяца после запуска число зарегистрированных пользователей приложения уже превышало 500 тысяч. Согласно данным местных СМИ, оно активно набирает популярность среди молодого поколения.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, идея приложения заключается в том, чтобы согласовывать покупки с близкими людьми и экономить деньги, избегая спонтанных и импульсивных покупок.
В личном кабинете пользователю необходимо создать список товаров, которые он хочет приобрести, с указанием цен. После чего эти позиции надо согласовать. Для этого список товаров нужно отправить одному или нескольким людям, выбрать варианты и процент для "одобрения", а также установить срок принятия решения.
Приложение предоставляет возможность отслеживать свой бюджет. Пользователь выделяет сумму, доступную на покупки, с которой также будут ознакомлены и люди, которые согласовывают товары. При одобрении стоимость позиции вычитается из виртуального бюджета. При отказе, сумма начисляется в сэкономленный бюджет.
Как отмечают местные СМИ, перед началом распродаж по случаю Дня холостяка в Китае (11.11) на крупных платформах WeChat и Alipay появились десятки схожих мини-приложений, которые контролируют спонтанные покупки. А соответствующие хэштеги набирают десятки миллионов просмотров в социальных сетях.
 
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