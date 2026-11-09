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Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали

Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали - 09.11.2026, ПРАЙМ

Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали

Продажи кроссовера V5 нового российского автомобильного бренда Votour стартовали по цене от 2,65 миллиона рублей, сообщила компания. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:08+0300

2026-11-09T13:08+0300

2026-11-09T13:08+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера V5 нового российского автомобильного бренда Votour стартовали по цене от 2,65 миллиона рублей, сообщила компания. "Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж первой модели бренда - Votour V5. Стоимость модели начинается от 2 649 900 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях - Комфорт и Престиж. Он оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость модели в комплектации Комфорт составляет 2 649 900 рублей, в комплектации Престиж - 2 869 900 рублей. Votour V5 - первая модель нового российского бренда. Кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для повседневных путешествий - от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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