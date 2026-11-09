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Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали
Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали - 09.11.2026, ПРАЙМ
Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали
Продажи кроссовера V5 нового российского автомобильного бренда Votour стартовали по цене от 2,65 миллиона рублей, сообщила компания. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:08+0300
2026-11-09T13:08+0300
2026-11-09T13:08+0300
бизнес
россия
агр
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера V5 нового российского автомобильного бренда Votour стартовали по цене от 2,65 миллиона рублей, сообщила компания.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж первой модели бренда - Votour V5. Стоимость модели начинается от 2 649 900 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях - Комфорт и Престиж. Он оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость модели в комплектации Комфорт составляет 2 649 900 рублей, в комплектации Престиж - 2 869 900 рублей.
Votour V5 - первая модель нового российского бренда. Кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для повседневных путешествий - от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня.
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бизнес, россия, агр
Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали
Продажи кроссовера V5 нового российского бренда Votour стартовали от 2,65 миллиона рублей
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссовера V5 нового российского автомобильного бренда Votour стартовали по цене от 2,65 миллиона рублей, сообщила компания.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж первой модели бренда - Votour V5. Стоимость модели начинается от 2 649 900 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях - Комфорт и Престиж. Он оснащается бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость модели в комплектации Комфорт составляет 2 649 900 рублей, в комплектации Престиж - 2 869 900 рублей.
Votour V5 - первая модель нового российского бренда. Кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для повседневных путешествий - от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня.