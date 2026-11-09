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Итальянский производитель муки просит суд прекратить охрану бренда "Нувола" - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Итальянский производитель муки просит суд прекратить охрану бренда "Нувола"
Итальянский производитель муки просит суд прекратить охрану бренда "Нувола" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Итальянский производитель муки просит суд прекратить охрану бренда "Нувола"
Итальянский производитель муки Antimo Caputo просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака "Нувола"/Nuvola,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:07+0300
2026-11-09T16:07+0300
бизнес
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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Итальянский производитель муки Antimo Caputo просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака "Нувола"/Nuvola, принадлежащего одной из структур группы агропромышленных компаний "Эфко", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск итальянской компании к белгородскому АО "Эфирное" поступил в суд 3 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 7 декабря. Товарный знак "Нувола"/Nuvola (в переводе на русский – "Облако") был зарегистрирован в 2009 году для двух классов товаров, включающих в себя, например, растительное и сливочное масло, молоко, сыры, муку, мюсли, ароматизаторы, какао и т.п. По мнению истца, правообладатель этот бренд не использует. Группа компаний "Эфко" - одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В прошлом году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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бизнес
Бизнес
16:07 09.11.2026
 
Итальянский производитель муки просит суд прекратить охрану бренда "Нувола"

Итальянский производитель муки Antimo Caputo просит суд прекратить охрану бренда "Нувола"

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Итальянский производитель муки Antimo Caputo просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака "Нувола"/Nuvola, принадлежащего одной из структур группы агропромышленных компаний "Эфко", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск итальянской компании к белгородскому АО "Эфирное" поступил в суд 3 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 7 декабря.
Товарный знак "Нувола"/Nuvola (в переводе на русский – "Облако") был зарегистрирован в 2009 году для двух классов товаров, включающих в себя, например, растительное и сливочное масло, молоко, сыры, муку, мюсли, ароматизаторы, какао и т.п.
По мнению истца, правообладатель этот бренд не использует.
Группа компаний "Эфко" - одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В прошлом году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.
 
Бизнес
 
 
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