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Производитель дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти
Производитель дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти - 09.11.2026, ПРАЙМ
Производитель дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти
Производитель тяжелого дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти и сосредоточит основные ресурсы на разработке гражданских беспилотников,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T22:59+0300
2026-11-09T22:59+0300
2026-11-09T22:59+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производитель тяжелого дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти и сосредоточит основные ресурсы на разработке гражданских беспилотников, говорится в сообщении компании.
"ООО "Транспорт будущего", разработчик и производитель первого отечественного серийного тяжелого дрона "Изделие 80", консервирует производственную площадку в Тольятти Самарской области. В отсутствие новых заказов на военную технику компания вынуждена сокращать производственные расходы и сосредоточить основные ресурсы на разработке гражданских беспилотных авиационных систем", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Тольятти будут законсервированы мощности, созданные для серийного производства беспилотных авиационных систем и ключевых компонентов. В их числе – линии, рассчитанные на выпуск сотен тысяч полетных контроллеров и силовых плат в год, производство электродвигателей, лучей и рам для дронов, парк станков с числовым программным управлением и термопластавтоматов, сборочные цеха.
"С момента основания проект развивается преимущественно за счет средств инвестора. Создание собственного конструкторского бюро, производственной инфраструктуры и разработка новых беспилотных систем требуют значительных вложений, при этом гражданское направление пока остается дотационным: действующие ограничения на полеты БПЛА сдерживают формирование полноценного коммерческого рынка", - пояснили в компании.
ООО "Транспорт будущего" – российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. Компания основана в 2021 году, располагает собственным конструкторским бюро, сертификатом разработчика авиационной техники Росавиации и лицензиями Минпромторга на разработку и производство.
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бизнес, промышленность, тольятти, самарская область, росавиация, минпромторг
Бизнес, Промышленность, ТОЛЬЯТТИ, Самарская область, Росавиация, Минпромторг
Производитель дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти
Производитель тяжелого дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производитель тяжелого дрона "Изделие 80" консервирует производство в Тольятти и сосредоточит основные ресурсы на разработке гражданских беспилотников, говорится в сообщении компании.
"ООО "Транспорт будущего", разработчик и производитель первого отечественного серийного тяжелого дрона "Изделие 80", консервирует производственную площадку в Тольятти Самарской области. В отсутствие новых заказов на военную технику компания вынуждена сокращать производственные расходы и сосредоточить основные ресурсы на разработке гражданских беспилотных авиационных систем", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Тольятти будут законсервированы мощности, созданные для серийного производства беспилотных авиационных систем и ключевых компонентов. В их числе – линии, рассчитанные на выпуск сотен тысяч полетных контроллеров и силовых плат в год, производство электродвигателей, лучей и рам для дронов, парк станков с числовым программным управлением и термопластавтоматов, сборочные цеха.
"С момента основания проект развивается преимущественно за счет средств инвестора. Создание собственного конструкторского бюро, производственной инфраструктуры и разработка новых беспилотных систем требуют значительных вложений, при этом гражданское направление пока остается дотационным: действующие ограничения на полеты БПЛА сдерживают формирование полноценного коммерческого рынка", - пояснили в компании.
ООО "Транспорт будущего" – российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. Компания основана в 2021 году, располагает собственным конструкторским бюро, сертификатом разработчика авиационной техники Росавиации и лицензиями Минпромторга на разработку и производство.