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Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"
В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:31+0300
2026-11-09T14:31+0300
2026-11-09T14:31+0300
бизнес
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым."Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств… Мы бы поддержали машиностроение", — сказал глава государства. Минниханов отметил, что программу удастся создать при поддержке лизинговых компаний, а президент подчеркнул, что подумает над этим.Глава Татарстана рассказал Путину об улучшении ситуации с "КамАЗом": "был небольшой провал, но сейчас завод функционирует нормально". Президент отметил хорошие инвестиции в республике, рост доли несырьевого экспорта в общем объеме и подчеркнул, что на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях хорошо организована работа. Минниханов также доложил о работе вертолетного завода — "хорошо работает", отметил Путин.Отдельно президент указал на рост потребности в газе и электроэнергии в Татарстане на фоне развития экономики региона. По словам Минниханова, республика потребляет порядка 19 миллиардов кубометров газа и 36–37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. "Это говорит о том, что потребность растет, потому что экономика развивается", — сказал Путин.
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бизнес, россия, татарстан, владимир путин, рустам минниханов, камаз
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Камаз
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"
Путин и Минниханов обсудили "КамАЗ", инвестиции и вертолетный завод
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств… Мы бы поддержали машиностроение", — сказал глава государства.
Минниханов
отметил, что программу удастся создать при поддержке лизинговых компаний, а президент подчеркнул, что подумает над этим.
Глава Татарстана
рассказал Путину
об улучшении ситуации с "КамАЗом
": "был небольшой провал, но сейчас завод функционирует нормально".
Президент отметил хорошие инвестиции в республике, рост доли несырьевого экспорта в общем объеме и подчеркнул, что на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях хорошо организована работа. Минниханов также доложил о работе вертолетного завода — "хорошо работает", отметил Путин.
Отдельно президент указал на рост потребности в газе и электроэнергии в Татарстане на фоне развития экономики региона. По словам Минниханова, республика потребляет порядка 19 миллиардов кубометров газа и 36–37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
"Это говорит о том, что потребность растет, потому что экономика развивается", — сказал Путин.