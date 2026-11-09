Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/putin--875029948.html
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"
В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T14:31+0300
2026-11-09T14:31+0300
бизнес
россия
татарстан
владимир путин
рустам минниханов
камаз
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874302301_0:4:2835:1599_1920x0_80_0_0_3bd0c7a47073a6207c6c0ebaa2b766e1.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым."Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств… Мы бы поддержали машиностроение", — сказал глава государства. Минниханов отметил, что программу удастся создать при поддержке лизинговых компаний, а президент подчеркнул, что подумает над этим.Глава Татарстана рассказал Путину об улучшении ситуации с "КамАЗом": "был небольшой провал, но сейчас завод функционирует нормально". Президент отметил хорошие инвестиции в республике, рост доли несырьевого экспорта в общем объеме и подчеркнул, что на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях хорошо организована работа. Минниханов также доложил о работе вертолетного завода — "хорошо работает", отметил Путин.Отдельно президент указал на рост потребности в газе и электроэнергии в Татарстане на фоне развития экономики региона. По словам Минниханова, республика потребляет порядка 19 миллиардов кубометров газа и 36–37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. "Это говорит о том, что потребность растет, потому что экономика развивается", — сказал Путин.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874302301_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb0d6bb3547b915ca0514853897d5f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, татарстан, владимир путин, рустам минниханов, камаз
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Камаз
14:31 09.11.2026
 
Путин обсудил с Миннихановым обновление транспорта и "КамАЗ"

Путин и Минниханов обсудили "КамАЗ", инвестиции и вертолетный завод

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с участниками форума "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин встретился с участниками форума Деловая Россия
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В России необходимо создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств для поддержки машиностроения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств… Мы бы поддержали машиностроение", — сказал глава государства.
Минниханов отметил, что программу удастся создать при поддержке лизинговых компаний, а президент подчеркнул, что подумает над этим.
Глава Татарстана рассказал Путину об улучшении ситуации с "КамАЗом": "был небольшой провал, но сейчас завод функционирует нормально".
Президент отметил хорошие инвестиции в республике, рост доли несырьевого экспорта в общем объеме и подчеркнул, что на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях хорошо организована работа. Минниханов также доложил о работе вертолетного завода — "хорошо работает", отметил Путин.
Отдельно президент указал на рост потребности в газе и электроэнергии в Татарстане на фоне развития экономики региона. По словам Минниханова, республика потребляет порядка 19 миллиардов кубометров газа и 36–37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
"Это говорит о том, что потребность растет, потому что экономика развивается", — сказал Путин.
 
БизнесРОССИЯТАТАРСТАНВладимир ПутинРустам МиннихановКамаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала