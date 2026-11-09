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Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами - 09.11.2026, ПРАЙМ
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами
Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с российскими регионами будут разбираться с низкими ценами на зерно. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:59+0300
2026-11-09T13:59+0300
2026-11-09T13:59+0300
сельское хозяйство
россия
татарстан
владимир путин
рустам минниханов
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с российскими регионами будут разбираться с низкими ценами на зерно. Путин в понедельник провел встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики отметил, что уборочная кампания в регионе прошла хорошо, но остаются вопросы по цене на зерно, так как "логистика закрыта и цена зерна пока низкая". "С этим будем разбираться вместе", - отреагировал глава государства.
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сельское хозяйство, россия, татарстан, владимир путин, рустам минниханов
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Рустам Минниханов
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами