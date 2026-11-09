Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/putin-875028976.html
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами - 09.11.2026, ПРАЙМ
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами
Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с российскими регионами будут разбираться с низкими ценами на зерно. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:59+0300
2026-11-09T13:59+0300
сельское хозяйство
россия
татарстан
владимир путин
рустам минниханов
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874537008_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_23b2a5a22aacac6d4e5e61897715994d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с российскими регионами будут разбираться с низкими ценами на зерно. Путин в понедельник провел встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики отметил, что уборочная кампания в регионе прошла хорошо, но остаются вопросы по цене на зерно, так как "логистика закрыта и цена зерна пока низкая". "С этим будем разбираться вместе", - отреагировал глава государства.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874537008_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_547cd03c63ba1a3add5b364bade18bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, татарстан, владимир путин, рустам минниханов
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Рустам Минниханов
13:59 09.11.2026
 
Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами

Путин: власти разберутся с низкими ценами на зерно вместе с регионами

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСобрание по случаю 150-летия Союза театральных деятелей РФ
Собрание по случаю 150-летия Союза театральных деятелей РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что власти совместно с российскими регионами будут разбираться с низкими ценами на зерно.
Путин в понедельник провел встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики отметил, что уборочная кампания в регионе прошла хорошо, но остаются вопросы по цене на зерно, так как "логистика закрыта и цена зерна пока низкая".
"С этим будем разбираться вместе", - отреагировал глава государства.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯТАТАРСТАНВладимир ПутинРустам Минниханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала