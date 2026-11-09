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Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих
Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих - 09.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих
Мошенники могут клеить свои стикеры с QR-кодами поверх настоящих на столиках в кафе, парковочных автоматах или вендинговых аппаратах с целью кражи средств,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T13:09+0300
2026-11-09T13:09+0300
2026-11-09T13:09+0300
технологии
финансы
общество
мошенничество
qr-код
мошенники
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники могут клеить свои стикеры с QR-кодами поверх настоящих на столиках в кафе, парковочных автоматах или вендинговых аппаратах с целью кражи средств, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Мошенники полюбили QR-коды. Они клеят стикер с ним поверх настоящего, например, на парковочный автомат, столик в кафе или вендинговый аппарат. Вы думаете, что платите за парковку, а отправляете деньги мошеннику. Также злоумышленники присылают свои QR-коды в мессенджерах или на досках объявлений. Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, где вы вводите данные карты", - сказал NEWS.ru Щербаченко. Он рекомендовал перед оплатой сверять адрес страницы и имя получателя средств.
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технологии, финансы, общество , qr-код, мошенники
Технологии, Финансы, Общество , Мошенничество, QR-код, МОШЕННИКИ
Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих
Щербаченко: мошенники расклеивают свои QR-коды поверх настоящих для кражи денег
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники могут клеить свои стикеры с QR-кодами поверх настоящих на столиках в кафе, парковочных автоматах или вендинговых аппаратах с целью кражи средств, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники полюбили QR-коды. Они клеят стикер с ним поверх настоящего, например, на парковочный автомат, столик в кафе или вендинговый аппарат. Вы думаете, что платите за парковку, а отправляете деньги мошеннику. Также злоумышленники присылают свои QR-коды в мессенджерах или на досках объявлений. Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, где вы вводите данные карты", - сказал NEWS.ru Щербаченко.
Он рекомендовал перед оплатой сверять адрес страницы и имя получателя средств.