https://1prime.ru/20261109/qr-kod-875026131.html

Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих

Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих - 09.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошенниках, расклеивающих QR-коды поверх настоящих

Мошенники могут клеить свои стикеры с QR-кодами поверх настоящих на столиках в кафе, парковочных автоматах или вендинговых аппаратах с целью кражи средств,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T13:09+0300

2026-11-09T13:09+0300

2026-11-09T13:09+0300

технологии

финансы

общество

мошенничество

qr-код

мошенники

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Мошенники могут клеить свои стикеры с QR-кодами поверх настоящих на столиках в кафе, парковочных автоматах или вендинговых аппаратах с целью кражи средств, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Мошенники полюбили QR-коды. Они клеят стикер с ним поверх настоящего, например, на парковочный автомат, столик в кафе или вендинговый аппарат. Вы думаете, что платите за парковку, а отправляете деньги мошеннику. Также злоумышленники присылают свои QR-коды в мессенджерах или на досках объявлений. Такая ссылка ведет на фишинговую страницу, где вы вводите данные карты", - сказал NEWS.ru Щербаченко. Он рекомендовал перед оплатой сверять адрес страницы и имя получателя средств.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , qr-код, мошенники