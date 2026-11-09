https://1prime.ru/20261109/radiostantsiya-875025100.html
Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня"
Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня" - 09.11.2026, ПРАЙМ
Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня"
Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:54+0300
2026-11-09T12:54+0300
2026-11-09T12:54+0300
радиостанция "судного дня"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875025100.jpg?1794218041
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Второе сообщение за день было зафиксировано в 11.42 мск, радио передало сигнал "Злocлoвьe". Предыдущим сигналом было сообщение "Зевосторг", которое радиостанция передала в понедельник в 11.02 мск. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радиостанция "судного дня"
Радиостанция "Судного дня"
Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня"
Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире "Радиостанции Судного дня"
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.
Второе сообщение за день было зафиксировано в 11.42 мск, радио передало сигнал "Злocлoвьe".
Предыдущим сигналом было сообщение "Зевосторг", которое радиостанция передала в понедельник в 11.02 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".