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Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня"

Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня" - 09.11.2026, ПРАЙМ

Пугающее сообщение прозвучало в эфире "Радиостанции Судного дня"

Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:54+0300

2026-11-09T12:54+0300

2026-11-09T12:54+0300

радиостанция "судного дня"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875025100.jpg?1794218041

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Сообщение "Злocлoвьe" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Второе сообщение за день было зафиксировано в 11.42 мск, радио передало сигнал "Злocлoвьe". Предыдущим сигналом было сообщение "Зевосторг", которое радиостанция передала в понедельник в 11.02 мск. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".

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радиостанция "судного дня"