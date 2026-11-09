Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/razvozhai-875038363.html
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя - 09.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя
Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:04+0300
2026-11-09T17:04+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875038363.jpg?1794233083
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежания аварии в энергосистеме полуострова. "Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". По его информации, в первую очередь обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру. "Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель", - уточнил губернатор. Развожаев отметил, что графики подачи света ввести невозможно: мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем есть, поэтому подача света неравномерная.
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
17:04 09.11.2026
 
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя

Развожаев: в Севастополе круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежания аварии в энергосистеме полуострова.
"Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его информации, в первую очередь обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру.
"Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель", - уточнил губернатор.
Развожаев отметил, что графики подачи света ввести невозможно: мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем есть, поэтому подача света неравномерная.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала