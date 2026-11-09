https://1prime.ru/20261109/razvozhai-875038363.html
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя - 09.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя
Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:04+0300
2026-11-09T17:04+0300
2026-11-09T17:04+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875038363.jpg?1794233083
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежания аварии в энергосистеме полуострова.
"Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его информации, в первую очередь обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру.
"Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель", - уточнил губернатор.
Развожаев отметил, что графики подачи света ввести невозможно: мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем есть, поэтому подача света неравномерная.
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя
Развожаев: в Севастополе круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежания аварии в энергосистеме полуострова.
"Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его информации, в первую очередь обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру.
"Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель", - уточнил губернатор.
Развожаев отметил, что графики подачи света ввести невозможно: мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем есть, поэтому подача света неравномерная.