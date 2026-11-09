https://1prime.ru/20261109/razvozhai-875038363.html

Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя

Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя - 09.11.2026, ПРАЙМ

Развожаев рассказал о работе по восстановлению энергоснабжения Севастополя

Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T17:04+0300

2026-11-09T17:04+0300

2026-11-09T17:04+0300

севастополь

михаил развожаев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875038363.jpg?1794233083

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения Севастополя, сейчас город получает около половины необходимого объема электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежания аварии в энергосистеме полуострова. "Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии", — написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс". По его информации, в первую очередь обеспечивают электричеством критическую инфраструктуру. "Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель", - уточнил губернатор. Развожаев отметил, что графики подачи света ввести невозможно: мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем есть, поэтому подача света неравномерная.

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, михаил развожаев