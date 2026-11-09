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Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников - 09.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников

Чукотский автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников, замыкают список Чечня | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T00:19+0300

2026-11-09T00:19+0300

2026-11-09T00:19+0300

бизнес

общество

москва

магаданская область

камчатский край

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Чукотский автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников, замыкают список Чечня и Калмыкия, свидетельствует исследование РИА Новости. ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Как отмечают аналитики, последние несколько лет были непростыми для российской экономики, но для соискателей они стали временем новых возможностей. Структурная перестройка экономики потребовала дополнительных трудовых ресурсов, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат, а также обновлению минимумов по безработице. Так, за восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране составила 108,6 тысячи рублей (до вычета НДФЛ), что на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем уровень безработицы в сентябре 2026 года составил 2,2% – лишь на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума 2,1%, зафиксированного в августе 2025 года. Несмотря на то, что трудовые доходы в России заметно растут, зарплаты по-прежнему сильно различаются, и во многом это объясняется спецификой региональных экономик. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по зарплатам. Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников по полному кругу организаций с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе. Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах по полному кругу организаций за 12 месяцев (с сентября 2025 года по август 2026 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников). ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2025 года по август 2026 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. При этом в трех регионах на высокую зарплату могут рассчитывать более 25% работников. Вместе с тем только в 15 регионах доля высокооплачиваемых работников оказалась выше среднероссийского значения. В то же время в восьми регионах доля работников с высокой зарплатой (более 200 тысяч рублей) не превышает 1%. В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату получают 42% сотрудников. Чукотский автономный округ сохраняет первое место в рейтинге с 2019 года. Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Магаданская область, где 28,4% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,2%. На четвертом и пятом местах расположились Москва и Ненецкий автономный округ, где зарплату свыше 200 тыс. рублей получают 24,4% и 17,6% работников соответственно. В первую десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников также вошли Сахалинская область (16,6%), Камчатский край (15,7%), Якутия (14,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург, вторая столица, занимает 11-е место в рейтинге с долей высокооплачиваемых работников на уровне 10,8%. АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА В восьми регионах доля высокооплачиваемых сотрудников не достигает 1%, а еще в 18 регионах она составляет от 1% до 2%. В целом же в 63 регионах доля работников, получающих зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, составляет менее 5%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 200 тысяч рублей в месяц относительно редка. По расчетам экспертов РИА Новости, в среднем в трех регионах, замыкающих рейтинг, доля работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в 46 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров. Наименьшая доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 200 тысяч рублей, в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 0,7%. В нижней части списка также находятся Ингушетия (0,7%), Чечня (0,7%), Кабардино-Балкария (0,8%) и Северная Осетия (0,9%). В шести регионах страны доля работников, получающих менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух МРОТ), превышает 50%. Высокая доля работников с такой заработной платой отмечается в Ингушетии (72%), Чечне (70%), Дагестане (62%), Кабардино-Балкарии (58,3%), Северной Осетии (57,5%) и Карачаево-Черкесии (57,3%). Еще в 13 регионах доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей находится в диапазоне 40–50%. РАБОТНИКИ С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ Вместе с тем в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц. Наименьшая доля работников с такой зарплатой в текущем исследовании зафиксирована в Магаданской области, где этот показатель составляет 0,8%. Второе и третье места по доле работников с низкой зарплатой занимают Камчатский край и Мурманская область, в которых доля таких работников составляет 1% и 1,8% соответственно. Еще в пяти северных регионах доля таких работников не превышает 4%. У региона-лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 122 тысяч рублей до 293 тысяч рублей в месяц. В Москве диапазон немного ниже – от 80 до 194 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто получает высокую зарплату, но и не меньше тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон типичных зарплат в текущем исследовании составил от 60 до 130 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы. Всего же у 24 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такой уровень дохода для регионов-лидеров является обычным явлением. С другой стороны, в двух регионах верхняя граница зарплата находится на уровне 50 тысяч рублей в месяц, отмечают эксперты.

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магаданская область

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бизнес, общество , москва, магаданская область, камчатский край