Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/reshetnikov-875034181.html
Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России
Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России - 09.11.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России
Новый инвестиционный цикл будет отличаться от того, который наблюдался в России в последние годы: на смену капиталоемким экспортно-ориентированным проектам... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:33+0300
2026-11-09T15:41+0300
россия
максим решетников
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875034181.jpg?1794228061
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл будет отличаться от того, который наблюдался в России в последние годы: на смену капиталоемким экспортно-ориентированным проектам придут инициативы среднего масштаба в обработке, логистике, технологических отраслях, туризме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступая в понедельник на совместном заседании комитетов Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по контролю, Решетников отметил, что логика инвестиционного развития в текущих условиях меняется. Министр напомнил, что за последние годы - с 2021 по 2024 годы - инвестиции в России выросли на 38% в реальном выражении. "При этом рост в первую очередь давали масштабные, как правило, экспортно-ориентированные, капиталоемкие проекты, которые поддерживало государство разными инструментами - и фабрика проектного финансирования, и по линии институтов развития, и по линии субсидирования. В новом инвестцикле источником роста станут проекты скорее среднего масштаба - в обработке, логистике, в технологических отраслях, в туризме. Это также будут инвестиции в интеллектуальную собственность, в научно-исследовательские работы. Поэтому новый цикл будет скорее не больше по объему, но иным по структуре, по качеству инвестиций", - сказал Решетников. В связи с этим, по его словам, еще больше возрастает роль российских регионов, они становятся полноценными участниками инвестиционного процесса. "(Регионы - ред.) формируют предложения для инвестора, работают с инвестором, активно его привлекают, в том числе и внутреннего инвестора, и зарубежного инвестора, готовят площадки - строят инфраструктуру для проектов, и транспортную, и энергетическую, и социальную, и туристическую, и, соответственно, решают все необходимые вопросы", - подчеркнул глава Минэкономразвития. При этом, добавил он, на федеральном уровне будет продолжена работа по поддержке создания этой инфраструктуры.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, максим решетников, госдума
РОССИЯ, Максим Решетников, Госдума
15:33 09.11.2026 (обновлено: 15:41 09.11.2026)
 
Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России

Решетников: новый инвестцикл будет отличаться от того, который ранее наблюдался в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл будет отличаться от того, который наблюдался в России в последние годы: на смену капиталоемким экспортно-ориентированным проектам придут инициативы среднего масштаба в обработке, логистике, технологических отраслях, туризме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Выступая в понедельник на совместном заседании комитетов Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по контролю, Решетников отметил, что логика инвестиционного развития в текущих условиях меняется. Министр напомнил, что за последние годы - с 2021 по 2024 годы - инвестиции в России выросли на 38% в реальном выражении.
"При этом рост в первую очередь давали масштабные, как правило, экспортно-ориентированные, капиталоемкие проекты, которые поддерживало государство разными инструментами - и фабрика проектного финансирования, и по линии институтов развития, и по линии субсидирования. В новом инвестцикле источником роста станут проекты скорее среднего масштаба - в обработке, логистике, в технологических отраслях, в туризме. Это также будут инвестиции в интеллектуальную собственность, в научно-исследовательские работы. Поэтому новый цикл будет скорее не больше по объему, но иным по структуре, по качеству инвестиций", - сказал Решетников.
В связи с этим, по его словам, еще больше возрастает роль российских регионов, они становятся полноценными участниками инвестиционного процесса. "(Регионы - ред.) формируют предложения для инвестора, работают с инвестором, активно его привлекают, в том числе и внутреннего инвестора, и зарубежного инвестора, готовят площадки - строят инфраструктуру для проектов, и транспортную, и энергетическую, и социальную, и туристическую, и, соответственно, решают все необходимые вопросы", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
При этом, добавил он, на федеральном уровне будет продолжена работа по поддержке создания этой инфраструктуры.
 
РОССИЯМаксим РешетниковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала