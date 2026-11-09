https://1prime.ru/20261109/reshetnikov-875034181.html

Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России

Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России - 09.11.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о новом инвестиционном цикле в России

Новый инвестиционный цикл будет отличаться от того, который наблюдался в России в последние годы: на смену капиталоемким экспортно-ориентированным проектам... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T15:33+0300

2026-11-09T15:33+0300

2026-11-09T15:41+0300

россия

максим решетников

госдума

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл будет отличаться от того, который наблюдался в России в последние годы: на смену капиталоемким экспортно-ориентированным проектам придут инициативы среднего масштаба в обработке, логистике, технологических отраслях, туризме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступая в понедельник на совместном заседании комитетов Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по контролю, Решетников отметил, что логика инвестиционного развития в текущих условиях меняется. Министр напомнил, что за последние годы - с 2021 по 2024 годы - инвестиции в России выросли на 38% в реальном выражении. "При этом рост в первую очередь давали масштабные, как правило, экспортно-ориентированные, капиталоемкие проекты, которые поддерживало государство разными инструментами - и фабрика проектного финансирования, и по линии институтов развития, и по линии субсидирования. В новом инвестцикле источником роста станут проекты скорее среднего масштаба - в обработке, логистике, в технологических отраслях, в туризме. Это также будут инвестиции в интеллектуальную собственность, в научно-исследовательские работы. Поэтому новый цикл будет скорее не больше по объему, но иным по структуре, по качеству инвестиций", - сказал Решетников. В связи с этим, по его словам, еще больше возрастает роль российских регионов, они становятся полноценными участниками инвестиционного процесса. "(Регионы - ред.) формируют предложения для инвестора, работают с инвестором, активно его привлекают, в том числе и внутреннего инвестора, и зарубежного инвестора, готовят площадки - строят инфраструктуру для проектов, и транспортную, и энергетическую, и социальную, и туристическую, и, соответственно, решают все необходимые вопросы", - подчеркнул глава Минэкономразвития. При этом, добавил он, на федеральном уровне будет продолжена работа по поддержке создания этой инфраструктуры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максим решетников, госдума