https://1prime.ru/20261109/reyter-875029288.html

Reuters: спрос на турбины для ИИ растет из-за долгих сроков поставок

Reuters: спрос на турбины для ИИ растет из-за долгих сроков поставок - 09.11.2026, ПРАЙМ

Reuters: спрос на турбины для ИИ растет из-за долгих сроков поставок

Спрос на поддержанные газовые турбины, а также старые турбины для реактивных двигателей растет из-за долгих сроков поставок новой дорогостоящей продукции в... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T14:01+0300

2026-11-09T14:01+0300

2026-11-09T14:01+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Спрос на поддержанные газовые турбины, а также старые турбины для реактивных двигателей растет из-за долгих сроков поставок новой дорогостоящей продукции в условиях необходимости снабжения энергией центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает информационное агентство Рейтер. "Коммунальные предприятия, разработчики и компании, стремящиеся обеспечить работу ЦОДов для искусственного интеллекта ищут по всему миру поддержанные газовые турбины, восстанавливают законсервированные машины и ремонтируют выведенные из эксплуатации реактивные двигатели, так как сроки поставок нового дорогостоящего оборудования растягиваются на десять лет", - говорится в сообщении агентства. Несмотря на растущее скептическое отношение к этой отрасли в связи с "угрозами искусственного интеллекта", все же увеличивающийся спрос на энергозатратные центры обработки данных создает критический фактор дефицита необходимой энергетической инфраструктуры и оборудования, отмечает Рейтер. "Переговоры о поставках полностью сосредоточены на 2030-2031 год", - прокомментировала агентству ситуацию на американском рынке заказов турбин старший аналитик энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie Аврора Тенорио (Aurora Tenorio). Некоторые компании стремятся найти поддержанное или отремонтированное оборудование. в том числе турбины реактивных двигателей, а не ожидать выполнения заказов, указывается в материале со ссылкой на брокеров, сервисные фирмы и поставщиков. Агентство добавляет, что центры обработки данных и их операторы стали основными заказчиками газовых турбин, так как еще несколько лет назад на этом месте в основном находились предприятия коммунальных услуг. Согласно данным Wood Mackenzie, которые приводит Рейтер, сейчас мировой объем заказов составляет 100 гигаватт, что значительно превышает ожидаемую производительную мощность в 60-70 гигаватт. При это аналитики инвестиционного банка Jefferies ожидают, что спрос, приходящийся только на ЦОДы в США, увеличится более чем втрое за год по сравнению с 17 гигаватт в этом году, говорится в материале.

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