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Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд
Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд - 09.11.2026, ПРАЙМ
Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд
Международные резервы РФ на начало дня 1 ноября составили 720,912 миллиарда долларов, снизившись с 731,76 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:26+0300
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2026-11-09T16:26+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 ноября составили 720,912 миллиарда долларов, снизившись с 731,76 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. За октябрь резервы таким образом уменьшились на 10,848 миллиона долларов, или на 1,48%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд
Международные резервы РФ на начало дня 1 ноября снизились до 720,912 миллиарда долларов