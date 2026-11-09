https://1prime.ru/20261109/rezervy-875037016.html

Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд

Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд - 09.11.2026, ПРАЙМ

Международные резервы РФ на начало ноября снизились до $720,912 млрд

Международные резервы РФ на начало дня 1 ноября составили 720,912 миллиарда долларов, снизившись с 731,76 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:26+0300

2026-11-09T16:26+0300

2026-11-09T16:26+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 ноября составили 720,912 миллиарда долларов, снизившись с 731,76 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. За октябрь резервы таким образом уменьшились на 10,848 миллиона долларов, или на 1,48%.

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финансы, россия, банк россии