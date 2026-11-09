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Rheinmetall поставит Бельгии 20 систем ПВО Skyranger - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Rheinmetall поставит Бельгии 20 систем ПВО Skyranger
Rheinmetall поставит Бельгии 20 систем ПВО Skyranger - 09.11.2026, ПРАЙМ
Rheinmetall поставит Бельгии 20 систем ПВО Skyranger
Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Бельгии 20 зенитных систем Skyranger, стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро, сообщила... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:17+0300
2026-11-09T12:17+0300
вооружения
бизнес
бельгия
rheinmetall
оружие
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875022877.jpg?1794215823
БЕРЛИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Бельгии 20 зенитных систем Skyranger, стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро, сообщила компания. "Менее чем через 18 месяцев после первых переговоров, состоявшихся в июне 2025 года, компания заключила контракт на поставку 20 систем Skyranger 30", - говорится в релизе. Уточняется, что системы установят на платформы со сменными кузовами. Поставки должны начаться в конце 2028 года. Точная стоимость закупочного пакета, включающего не только сами системы, но и сопутствующее логистическое обеспечение, не раскрывается. Компания лишь отмечает, что она составляет несколько сотен миллионов евро. Контракт также предусматривает логистическое обеспечение. Комплекс Skyranger интегрируют в общую систему управления и командования бельгийской программы Blue Dome. В реализации проекта планируется задействовать бельгийские технологические компании.
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бизнес, бельгия, rheinmetall, оружие
Вооружения, Бизнес, БЕЛЬГИЯ, Rheinmetall, ОРУЖИЕ
12:17 09.11.2026
 
Rheinmetall поставит Бельгии 20 систем ПВО Skyranger

Rheinmetall поставит Бельгии 20 зенитных систем Skyranger

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БЕРЛИН, 9 ноя - ПРАЙМ. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Бельгии 20 зенитных систем Skyranger, стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро, сообщила компания.
"Менее чем через 18 месяцев после первых переговоров, состоявшихся в июне 2025 года, компания заключила контракт на поставку 20 систем Skyranger 30", - говорится в релизе.
Уточняется, что системы установят на платформы со сменными кузовами. Поставки должны начаться в конце 2028 года.
Точная стоимость закупочного пакета, включающего не только сами системы, но и сопутствующее логистическое обеспечение, не раскрывается. Компания лишь отмечает, что она составляет несколько сотен миллионов евро.
Контракт также предусматривает логистическое обеспечение. Комплекс Skyranger интегрируют в общую систему управления и командования бельгийской программы Blue Dome. В реализации проекта планируется задействовать бельгийские технологические компании.
 
ВооруженияБизнесБЕЛЬГИЯRheinmetallОРУЖИЕ
 
 
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