Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261109/rosalkogoltabakkontrol-875037594.html
Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3%
Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3%
Производство алкогольной продукции в России по итогам января-октября текущего года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:37+0300
2026-11-09T16:37+0300
бизнес
промышленность
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875037594.jpg?1794231438
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производство алкогольной продукции в России по итогам января-октября текущего года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Снижение производства наблюдается почти во всех категориях, в числе исключений - ликероводочные изделия, сидр, медовуха и виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Список категорий, производство которых выросло за отчетной период, продолжают возглавлять виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - они выросли на 87,6%, до 34,7 тысячи декалитров. Производство медовухи за десять месяцев увеличилось на 5,3%, а сидра - на 7,6%. В свою очередь ликероводочные изделия продемонстрировали прирост 4,4%. Все остальные категории, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, показали снижение производства. Более чем в два раза сократилось производство слабоалкогольной продукции - до 533,9 тысячи декалитров. Водки за десять месяцев текущего года произвели на 7,3% меньше, чем годом ранее - 56,3 миллиона декалитров. Коньяка - на 13,8%, 5,7 миллиона, а вина - на 7,8%, 27,7 миллиона декалитров. Игристые также показали снижение - на 4,8%, до 13,9 миллиона декалитров. Производство пива снизилось на 1,1% - почти до 652 миллионов декалитров. Пуаре тоже показал отрицательную динамику - производство упало на 16,5%, до 161,5 тысячи декалитров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность
Бизнес, Промышленность
16:37 09.11.2026
 
Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3%

Росалкогольтабакконтроль: производство алкоголя в РФ в январе-октябре сократилось на 2,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производство алкогольной продукции в России по итогам января-октября текущего года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Снижение производства наблюдается почти во всех категориях, в числе исключений - ликероводочные изделия, сидр, медовуха и виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом.
Список категорий, производство которых выросло за отчетной период, продолжают возглавлять виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - они выросли на 87,6%, до 34,7 тысячи декалитров. Производство медовухи за десять месяцев увеличилось на 5,3%, а сидра - на 7,6%.
В свою очередь ликероводочные изделия продемонстрировали прирост 4,4%.
Все остальные категории, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, показали снижение производства. Более чем в два раза сократилось производство слабоалкогольной продукции - до 533,9 тысячи декалитров.
Водки за десять месяцев текущего года произвели на 7,3% меньше, чем годом ранее - 56,3 миллиона декалитров. Коньяка - на 13,8%, 5,7 миллиона, а вина - на 7,8%, 27,7 миллиона декалитров. Игристые также показали снижение - на 4,8%, до 13,9 миллиона декалитров.
Производство пива снизилось на 1,1% - почти до 652 миллионов декалитров. Пуаре тоже показал отрицательную динамику - производство упало на 16,5%, до 161,5 тысячи декалитров.
 
БизнесПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала