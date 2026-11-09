https://1prime.ru/20261109/rosalkogoltabakkontrol-875037594.html

Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3%

Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Производство алкоголя в России за 10 месяцев снизилось на 2,3%

Производство алкогольной продукции в России по итогам января-октября текущего года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T16:37+0300

2026-11-09T16:37+0300

2026-11-09T16:37+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производство алкогольной продукции в России по итогам января-октября текущего года снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Снижение производства наблюдается почти во всех категориях, в числе исключений - ликероводочные изделия, сидр, медовуха и виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Список категорий, производство которых выросло за отчетной период, продолжают возглавлять виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - они выросли на 87,6%, до 34,7 тысячи декалитров. Производство медовухи за десять месяцев увеличилось на 5,3%, а сидра - на 7,6%. В свою очередь ликероводочные изделия продемонстрировали прирост 4,4%. Все остальные категории, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, показали снижение производства. Более чем в два раза сократилось производство слабоалкогольной продукции - до 533,9 тысячи декалитров. Водки за десять месяцев текущего года произвели на 7,3% меньше, чем годом ранее - 56,3 миллиона декалитров. Коньяка - на 13,8%, 5,7 миллиона, а вина - на 7,8%, 27,7 миллиона декалитров. Игристые также показали снижение - на 4,8%, до 13,9 миллиона декалитров. Производство пива снизилось на 1,1% - почти до 652 миллионов декалитров. Пуаре тоже показал отрицательную динамику - производство упало на 16,5%, до 161,5 тысячи декалитров.

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