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FT: "Рассвет" даст России управлять дронами в глубине Украины

FT: "Рассвет" даст России управлять дронами в глубине Украины - 09.11.2026, ПРАЙМ

FT: "Рассвет" даст России управлять дронами в глубине Украины

Россия быстрыми темпами развертывает спутниковую систему "Рассвет" — собственный аналог Starlink, которая, по оценкам аналитиков, может полноценно заработать... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:51+0300

2026-11-09T12:51+0300

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия быстрыми темпами развертывает спутниковую систему "Рассвет" — собственный аналог Starlink, которая, по оценкам аналитиков, может полноценно заработать уже в следующем году, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times.Как отмечает издание, защищенная система связи на основе широкополосной сети спутников на низкой околоземной орбите, наземных станций и терминалов прибавит российским атакам смертоносности: она облегчит передачу данных и позволит управлять беспилотниками в реальном времени с большого расстояния и поражать движущиеся цели. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, систему также можно будет использовать для передачи данных целеуказания ракетным комплексам."Главная опасность заключается не просто в том, что Россия получит альтернативу Starlink. Дело в том, что сравнительно недорогие ударные беспилотники станут мощным оружием, которое сможет засекать, сопровождать и поражать движущиеся цели в глубине украинской территории", — заявил бывший советник украинского военного ведомства, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.По словам основателя киевской консалтинговой компании East Front Solutions Ника Ковальски, главная задача системы — "обеспечить прямую передачу видеосигнала с минимальной задержкой для ударных и разведывательных беспилотников в небе над Украиной". Сейчас "Рассвет" способен обеспечивать связь до трех часов в сутки, причем непрерывно система доступна лишь около 50 минут. Проект запущен в 2020 году как гражданская инициатива, но после начала конфликта Кремль решил создать собственный аналог Starlink: в 2025 году государство обязалось профинансировать 40% его стоимости в 514,7 миллиарда рублей. К настоящему времени "Бюро 1440" вывело на орбиту 32 серийных спутника, а к 2027 году планирует разместить свыше 250.По мнению аналитиков, США не могут запретить "Рассвету" передавать сигналы над Украиной, а сбивать спутники будет "самоубийством для всех" из-за облака обломков.

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технологии, украина, financial times, сша, россия