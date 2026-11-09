https://1prime.ru/20261109/rossija-875009983.html
Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7%
Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% - 09.11.2026, ПРАЙМ
Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7%
Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T01:16+0300
2026-11-09T01:16+0300
2026-11-09T01:16+0300
бизнес
россия
дальний восток
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, оптовые цены тихоокеанской трески снизились на 6,8% - с 590 рублей за килограмм на 14 сентября, до 550 рублей на 2 ноября.
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов трески на Дальнем Востоке вырос на 2,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104,2 тысячи тонн.
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бизнес, россия, дальний восток
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток
Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7%
Нацрыбресурс: Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, оптовые цены тихоокеанской трески снизились на 6,8% - с 590 рублей за килограмм на 14 сентября, до 550 рублей на 2 ноября.
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов трески на Дальнем Востоке вырос на 2,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104,2 тысячи тонн.