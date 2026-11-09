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Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7%

Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% - 09.11.2026, ПРАЙМ

Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7%

Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T01:16+0300

2026-11-09T01:16+0300

2026-11-09T01:16+0300

бизнес

россия

дальний восток

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7% с середины сентября, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, оптовые цены тихоокеанской трески снизились на 6,8% - с 590 рублей за килограмм на 14 сентября, до 550 рублей на 2 ноября. По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов трески на Дальнем Востоке вырос на 2,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104,2 тысячи тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, дальний восток