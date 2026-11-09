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Число вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года
Число вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года - 09.11.2026, ПРАЙМ
Число вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года
Количество вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя hh.ru. | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T02:31+0300
2026-11-09T02:31+0300
2026-11-09T02:31+0300
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россия
москва
татарстан
краснодарский край
ведомости
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя hh.ru.
"Российские компании предлагали переезд в связи с возможным трудоустройством более чем в 280 тысячах вакансий в период с января по сентябрь 2026 года. По сравнению с 2021 годом, когда таких предложений было 92 тысячи единицы, их число выросло в три раза", - пишет газета.
Уточняется, что больше всего таких вакансий было в Москве, Краснодарском крае и Подмосковье. Кроме того, относительно числа занятых чаще привлекали приезжих работодатели Ленинградской и Свердловской областей, а также Татарстана. Отмечается, что Татарстан стал одним из лидеров по предлагаемой в вакансиях с переездом зарплате, она составила 116,7 тысячи рублей, в то время как в Москве она составляла 121,6 тысячи рублей.
Самыми привлекательными регионами по уровню "чистых" зарплат оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Казань, подмосковный Красногорск, а также Южно-Сахалинск. Как указывает газета, переехавшие туда работники могли рассчитывать на зарплату в эквиваленте 3,6-3,9 прожиточного минимума после уплаты налогов и аренды квартиры.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Краснодарский край, Ведомости
Число вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года
"Ведомости": число вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество вакансий с переездом в России выросло в три раза с 2021 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя hh.ru.
"Российские компании предлагали переезд в связи с возможным трудоустройством более чем в 280 тысячах вакансий в период с января по сентябрь 2026 года. По сравнению с 2021 годом, когда таких предложений было 92 тысячи единицы, их число выросло в три раза", - пишет газета.
Уточняется, что больше всего таких вакансий было в Москве, Краснодарском крае и Подмосковье. Кроме того, относительно числа занятых чаще привлекали приезжих работодатели Ленинградской и Свердловской областей, а также Татарстана. Отмечается, что Татарстан стал одним из лидеров по предлагаемой в вакансиях с переездом зарплате, она составила 116,7 тысячи рублей, в то время как в Москве она составляла 121,6 тысячи рублей.
Самыми привлекательными регионами по уровню "чистых" зарплат оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Казань, подмосковный Красногорск, а также Южно-Сахалинск. Как указывает газета, переехавшие туда работники могли рассчитывать на зарплату в эквиваленте 3,6-3,9 прожиточного минимума после уплаты налогов и аренды квартиры.