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Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла
Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла
Россия в первом полугодии экспортировала 31,7 тысячи льняного масла на сумму 32,5 миллиона долларов, заняв второе место в мире по экспорту этого продукта,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T10:34+0300
2026-11-09T10:34+0300
бизнес
россия
бельгия
белоруссия
германия
агроэкспорт
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии экспортировала 31,7 тысячи льняного масла на сумму 32,5 миллиона долларов, заняв второе место в мире по экспорту этого продукта, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по июнь 2026 года российский экспорт льняного масла составил 31,7 тысячи тонн на сумму 32,5 миллиона долларов. Исходя из данных агрегаторов международной статистики, Россия вышла на второе место среди крупнейших стран-экспортеров этого вида масложировой продукции", - говорится в сообщении. В пятерку крупнейших экспортеров льняного масла также входят Бельгия с экспортом 81 миллион долларов, Белоруссия - 11,1 миллиона долларов, Нидерланды - 7,5 миллиона долларов и Германия - 6,5 миллиона долларов. В центре уточнили, что по итогам 2025 года Россия располагалась на четвертом месте, уступая Бельгии, Белоруссии и Германии.
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бизнес, россия, бельгия, белоруссия, германия, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Агроэкспорт
10:34 09.11.2026
 
Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла

"Агроэкспорт": Россия заняла второе место в мире по экспорту льняного масла

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии экспортировала 31,7 тысячи льняного масла на сумму 32,5 миллиона долларов, заняв второе место в мире по экспорту этого продукта, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период с января по июнь 2026 года российский экспорт льняного масла составил 31,7 тысячи тонн на сумму 32,5 миллиона долларов. Исходя из данных агрегаторов международной статистики, Россия вышла на второе место среди крупнейших стран-экспортеров этого вида масложировой продукции", - говорится в сообщении.
В пятерку крупнейших экспортеров льняного масла также входят Бельгия с экспортом 81 миллион долларов, Белоруссия - 11,1 миллиона долларов, Нидерланды - 7,5 миллиона долларов и Германия - 6,5 миллиона долларов.
В центре уточнили, что по итогам 2025 года Россия располагалась на четвертом месте, уступая Бельгии, Белоруссии и Германии.
 
БизнесРОССИЯБЕЛЬГИЯБЕЛОРУССИЯГЕРМАНИЯАгроэкспорт
 
 
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