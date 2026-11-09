https://1prime.ru/20261109/rossija-875018730.html

Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла

Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россия вышла на второе место в мире по экспорту льняного масла

Россия в первом полугодии экспортировала 31,7 тысячи льняного масла на сумму 32,5 миллиона долларов, заняв второе место в мире по экспорту этого продукта,... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:34+0300

2026-11-09T10:34+0300

2026-11-09T10:34+0300

бизнес

россия

бельгия

белоруссия

германия

агроэкспорт

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875018730.jpg?1794209673

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии экспортировала 31,7 тысячи льняного масла на сумму 32,5 миллиона долларов, заняв второе место в мире по экспорту этого продукта, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по июнь 2026 года российский экспорт льняного масла составил 31,7 тысячи тонн на сумму 32,5 миллиона долларов. Исходя из данных агрегаторов международной статистики, Россия вышла на второе место среди крупнейших стран-экспортеров этого вида масложировой продукции", - говорится в сообщении. В пятерку крупнейших экспортеров льняного масла также входят Бельгия с экспортом 81 миллион долларов, Белоруссия - 11,1 миллиона долларов, Нидерланды - 7,5 миллиона долларов и Германия - 6,5 миллиона долларов. В центре уточнили, что по итогам 2025 года Россия располагалась на четвертом месте, уступая Бельгии, Белоруссии и Германии.

бельгия

белоруссия

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бельгия, белоруссия, германия, агроэкспорт