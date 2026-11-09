https://1prime.ru/20261109/rossija-875020757.html
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза в годовом выражении - закупки опустились до 25,6 миллиона долларов, следует из данных бразильской... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:07+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза в годовом выражении - закупки опустились до 25,6 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, оказавшись на 8% меньше сентябрьского уровня. В результате Россия опустилась с 14-го на 16-е место в рейтинге крупнейших импортеров бразильского кофе.
Крупнейшими его покупателями по итогам отчетного месяца стали США (241,3 миллиона долларов), Бельгия (218,8 миллиона) и Италия (166 миллионов долларов).
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РОССИЯ, Бизнес, США, БЕЛЬГИЯ, ИТАЛИЯ
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза
Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза, до 25,6 миллиона долларов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза в годовом выражении - закупки опустились до 25,6 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, оказавшись на 8% меньше сентябрьского уровня. В результате Россия опустилась с 14-го на 16-е место в рейтинге крупнейших импортеров бразильского кофе.
Крупнейшими его покупателями по итогам отчетного месяца стали США (241,3 миллиона долларов), Бельгия (218,8 миллиона) и Италия (166 миллионов долларов).