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Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза

Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза

Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза в годовом выражении - закупки опустились до 25,6 миллиона долларов, следует из данных бразильской... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T11:07+0300

2026-11-09T11:07+0300

2026-11-09T11:07+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила импорт кофе из Бразилии в три раза в годовом выражении - закупки опустились до 25,6 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, оказавшись на 8% меньше сентябрьского уровня. В результате Россия опустилась с 14-го на 16-е место в рейтинге крупнейших импортеров бразильского кофе. Крупнейшими его покупателями по итогам отчетного месяца стали США (241,3 миллиона долларов), Бельгия (218,8 миллиона) и Италия (166 миллионов долларов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, сша, бельгия, италия