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Число автомобильных дилерских центров в России упало на 3% с начала года - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Число автомобильных дилерских центров в России упало на 3% с начала года
Число автомобильных дилерских центров в России упало на 3% с начала года - 09.11.2026, ПРАЙМ
Число автомобильных дилерских центров в России упало на 3% с начала года
Количество автомобильных дилерских центров в России по состоянию на конец октября снизилось на 3% с начала 2026 года, в то же время выросло число салонов, в... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T11:19+0300
2026-11-09T11:22+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество автомобильных дилерских центров в России по состоянию на конец октября снизилось на 3% с начала 2026 года, в то же время выросло число салонов, в которых представлено более одной марки, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Октябрьский мониторинг дилерских сетей показал, что российские дилеры продолжают оптимизацию своего бизнеса. Число контрактов с дистрибьюторами продолжает расти, а салоны (ДЦ) потихонечку закрываются. По состоянию на конец октября в России стало на 83 дилерских центра меньше (-3%), чем в январе (2888 против 2971 штуки)", - написал он в Telegram-канале. При этом, по его словам, увеличивается количество дилерских центров, в которых представлено более одной марки. Если в начале года в России насчитывалось 4569 дилерских контрактов, а к концу октября их число выросло до 4824 единиц. Таким образом в настоящий момент на 1 автосалон приходится в среднем 1,7 контракта, тогда как до 2022 года это соотношение было близко один к одному. "Основная причина роста числа контактов кроется в постоянном появлении все новых и новых российско-китайских брендов", - отметил Целиков. Он добавил также, что более 80% дилерских контрактов принадлежит всего 312 компаниям (группам или собственникам).
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:19 09.11.2026 (обновлено: 11:22 09.11.2026)
 
Число автомобильных дилерских центров в России упало на 3% с начала года

"Автостат": число автомобильных дилерских центров в России снизилось на 3% с начала года

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество автомобильных дилерских центров в России по состоянию на конец октября снизилось на 3% с начала 2026 года, в то же время выросло число салонов, в которых представлено более одной марки, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Октябрьский мониторинг дилерских сетей показал, что российские дилеры продолжают оптимизацию своего бизнеса. Число контрактов с дистрибьюторами продолжает расти, а салоны (ДЦ) потихонечку закрываются. По состоянию на конец октября в России стало на 83 дилерских центра меньше (-3%), чем в январе (2888 против 2971 штуки)", - написал он в Telegram-канале.
При этом, по его словам, увеличивается количество дилерских центров, в которых представлено более одной марки. Если в начале года в России насчитывалось 4569 дилерских контрактов, а к концу октября их число выросло до 4824 единиц. Таким образом в настоящий момент на 1 автосалон приходится в среднем 1,7 контракта, тогда как до 2022 года это соотношение было близко один к одному.
"Основная причина роста числа контактов кроется в постоянном появлении все новых и новых российско-китайских брендов", - отметил Целиков.
Он добавил также, что более 80% дилерских контрактов принадлежит всего 312 компаниям (группам или собственникам).
 
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