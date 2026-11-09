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Россия сократила импорт бразильской свинины почти на четверть в октябре

Россия сократила импорт бразильской свинины почти на четверть в октябре - 09.11.2026, ПРАЙМ

Россия сократила импорт бразильской свинины почти на четверть в октябре

Россия в октябре сократила импорт бразильской свинины на 23% в месячном выражении - до 1,64 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:41+0300

2026-11-09T12:41+0300

2026-11-09T12:43+0300

бизнес

россия

бразилия

япония

филиппины

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила импорт бразильской свинины на 23% в месячном выражении - до 1,64 миллиона долларов, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. При этом на протяжении всего текущего года поставки в годовом выражении демонстрируют заметный рост - октябрь не стал исключением. По сравнению с тем же месяцем прошлого года импорт вырос более чем в шесть раз. Крупнейшими покупателями этого вида мяса в Бразилии в отчетном месяце стали Япония (59,1 миллиона долларов), Филиппины (56,8 миллиона) и Чили (24,4 миллиона долларов).

бразилия

япония

филиппины

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бизнес, россия, бразилия, япония, филиппины