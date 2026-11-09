https://1prime.ru/20261109/rossija-875024563.html

Производство батарей для электромобилей Evolute локализуют в России

Производство батарей для электромобилей Evolute локализуют в России - 09.11.2026, ПРАЙМ

Производство батарей для электромобилей Evolute локализуют в России

Производство тяговых батарей для гибридных кроссоверов Evolute i-Space локализуют в России, полноценная сборка должна начаться до конца 2027 года, рассказали... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T12:44+0300

2026-11-09T12:44+0300

2026-11-09T12:48+0300

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875024563.jpg?1794217738

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Производство тяговых батарей для гибридных кроссоверов Evolute i-Space локализуют в России, полноценная сборка должна начаться до конца 2027 года, рассказали РИА Новости в компании "Системы автономной энергии" (САЭ, входит в ГК "Итэлма"). "Компания "Системы автономной энергии" (САЭ, входит в ГК "Итэлма") выстраивает на базе своего производства полный технологический цикл сборки тяговой батареи для гибридного кроссовера Еvolute i-Space… Полноценная сборка батарей для Evolute i-Space должна начаться до конца 2027 года", - сказали в компании. Пока речь идет о предсерийной, пробной партии, отметили в САЭ. На начальном этапе, до конца этого года будут изготовлены три образца батарей для Evolute i-Space, а также будет проведен полный цикл проверок. После этого батарея устанавливается в автомобиль и проходит испытание с реальными поездками. "Батарея получит систему термостатирования, рассчитанную и на сильные морозы, и на жару. Собственная BMS (система управления батареей - ред.) отслеживает параметры каждой ячейки и защищает от перезаряда, глубокого разряда и перегрева. Зимой система при температуре ниже 0 градусов Цельсия при необходимости прогревает батарею перед нагрузкой или быстрой зарядкой", - отметили в компании. Электрическая часть батареи построена на литий-железо-фосфатных (LFP) ячейках, которые более устойчивы к нештатным воздействиям, в том числе снижает риск возгорания при серьезных ДТП. Кроме того, у таких батарей выше ресурс: они рассчитаны на долгие годы и сотни тысяч километров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии