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Россия и Перу создадут новые механизмы взаимодействия банков - 09.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Перу создадут новые механизмы взаимодействия банков
Россия и Перу создадут новые механизмы взаимодействия банков - 09.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Перу создадут новые механизмы взаимодействия банков
Россия и Перу договорились о создании новых механизмов взаимодействия между банковскими организациями двух стран для обеспечения стабильности... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T15:00+0300
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финансы
перу
запад
латинская америка
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия и Перу договорились о создании новых механизмов взаимодействия между банковскими организациями двух стран для обеспечения стабильности торгово-экономических связей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы договорились сегодня развивать новые механизмы, в том числе в отношениях между нашими банковскими организациями. С российской стороны у наших экономических операторов есть большой интерес к работе с перуанскими партнерами по продвижению взаимовыгодных инвестиционных проектов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой. Глава российского МИД подчеркнул, что потребность в новых финансовых инструментах продиктована желанием сторон развивать партнерство вопреки внешнему давлению. "Несмотря на незаконные санкции, которые Запад использует в попытке затормозить развитие отношений России со своими друзьями в Латинской Америке, в прошлом году рост торгового оборота превысил 20%, за первые шесть месяцев нынешнего года - уже шесть с половиной процентов. Эта тенденция сохраняется", - отметил министр. Лавров также сообщил о договоренности активизировать работу межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и военно-техническому сотрудничеству, которые не собирались на протяжении нескольких лет. Помимо инвестиций, стороны подтвердили интерес к традиционному взаимодействию в сфере рыболовства.  
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россия, финансы, перу, запад, латинская америка, сергей лавров, мид, мид рф
РОССИЯ, Финансы, ПЕРУ, ЗАПАД, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Сергей Лавров, МИД, МИД РФ
15:00 09.11.2026
 
Россия и Перу создадут новые механизмы взаимодействия банков

Лавров: Россия и Перу договорились о создании новых механизмов взаимодействия банков

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия и Перу договорились о создании новых механизмов взаимодействия между банковскими организациями двух стран для обеспечения стабильности торгово-экономических связей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы договорились сегодня развивать новые механизмы, в том числе в отношениях между нашими банковскими организациями. С российской стороны у наших экономических операторов есть большой интерес к работе с перуанскими партнерами по продвижению взаимовыгодных инвестиционных проектов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой.
Глава российского МИД подчеркнул, что потребность в новых финансовых инструментах продиктована желанием сторон развивать партнерство вопреки внешнему давлению.
"Несмотря на незаконные санкции, которые Запад использует в попытке затормозить развитие отношений России со своими друзьями в Латинской Америке, в прошлом году рост торгового оборота превысил 20%, за первые шесть месяцев нынешнего года - уже шесть с половиной процентов. Эта тенденция сохраняется", - отметил министр.
Лавров также сообщил о договоренности активизировать работу межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и военно-техническому сотрудничеству, которые не собирались на протяжении нескольких лет. Помимо инвестиций, стороны подтвердили интерес к традиционному взаимодействию в сфере рыболовства.
 
 
РОССИЯФинансыПЕРУЗАПАДЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАСергей ЛавровМИДМИД РФ
 
 
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